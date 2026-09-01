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Comenzó la veda de pesca en diques y embalses de San Juan

La medida rige desde este martes hasta el 30 de noviembre, con excepciones para Cuesta del Viento y Punta Negra. Cuáles son esas excepciones.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable estableció el período de veda para la pesca en los diques y embalses de la provincia.

Según la Resolución N.° 1205-SEAyDS-2026, la temporada de veda se extiende desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre inclusive, con excepción de los diques Caracoles, Cauquenes y San Agustín (por Resolución 1379-SEAYDS-2024, aún vigente).

La medida forma parte de la regulación de la actividad pesquera y busca favorecer la conservación de los recursos ictícolas, estableciendo períodos y condiciones de extracción según cada ambiente.

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Excepciones durante la veda

En el Dique Cuesta del Viento se permite la pesca deportiva de pejerrey durante el período de veda, con un máximo de 10 ejemplares por pescador por día.

En el Dique Punta Negra, solo durante el mes de septiembre, la pesca de pejerrey estará habilitada únicamente sábados, domingos y feriados, con un máximo de 10 ejemplares por pescador por día. Durante septiembre se encuentra habilitada la pesca en embarcaciones, únicamente desde el Paredón hasta el Cerro de la Sal, no pudiendo exceder mencionado límite.

La normativa establece además condiciones específicas para cada ambiente de pesca, junto con períodos de extracción, devolución obligatoria y veda, con el objetivo de promover un uso responsable de los recursos pesqueros.

Estas disposiciones se integran a una política de conservación que busca compatibilizar el desarrollo de la pesca deportiva y recreativa con la protección de los ecosistemas acuáticos de San Juan.

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