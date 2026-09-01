Victoria Villarruel llegó a San Juan y desarrolla una agenda con foco en la producción

La funcionaria explicó que su visita forma parte de un recorrido que viene realizando por todo el territorio nacional, con el objetivo de conocer de cerca la realidad de cada provincia y mantener contacto con sus autoridades.

En ese marco, Villarruel señaló que mantuvo los tradicionales saludos protocolares con el gobernador sanjuanino y que cuenta con una agenda destinada a observar y conocer los distintos sectores de la provincia.