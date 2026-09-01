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Victoria Villarruel llegó a San Juan y desarrolla una agenda con foco en la producción

La vicepresidenta de la Nación arribó a la provincia este martes. Durante su visita mantendrá distintas actividades y recorrerá sectores vinculados a la producción.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegó este martes a San Juan en el marco de una recorrida por las distintas provincias del país. A su arribo, mantuvo un encuentro protocolar con el gobernador Marcelo Orrego en Casa de Gobierno y posteriormente inició una agenda con diferentes actividades previstas durante su estadía.

La funcionaria explicó que su visita forma parte de un recorrido que viene realizando por todo el territorio nacional, con el objetivo de conocer de cerca la realidad de cada provincia y mantener contacto con sus autoridades.

En ese marco, Villarruel señaló que mantuvo los tradicionales saludos protocolares con el gobernador sanjuanino y que cuenta con una agenda destinada a observar y conocer los distintos sectores de la provincia.

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Uno de los principales ejes de su visita, la vicepresidenta tendría programada una recorrida por las instalaciones del INTA y una visita a la planta de Arcor, donde podrá interiorizarse sobre las actividades que se desarrollan en ambos establecimientos.

La presencia de Villarruel en San Juan se enmarca así en una agenda federal que busca acercar a la vicepresidenta a las distintas realidades productivas y sociales del país, además de fortalecer el vínculo institucional con los gobiernos provinciales.

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