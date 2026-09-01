La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegó este martes a San Juan en el marco de una recorrida por las distintas provincias del país. A su arribo, mantuvo un encuentro protocolar con el gobernador Marcelo Orrego en Casa de Gobierno y posteriormente inició una agenda con diferentes actividades previstas durante su estadía.
Victoria Villarruel llegó a San Juan y desarrolla una agenda con foco en la producción
La vicepresidenta de la Nación arribó a la provincia este martes. Durante su visita mantendrá distintas actividades y recorrerá sectores vinculados a la producción.