San Juan Cerca suma la Garrafa Hogar para 25 de Mayo

El ahorro económico no es el único beneficio ya que lo que se pretende con este programa además es brindar material de seguridad, por lo que desdela Dirección de Defensa al Consumidor, que coordina este programa, se ocupan de reemplazar y renovar las garrafas que no están en condiciones, a la vez de informar y concientizar que estos elementos tienen fecha de vencimiento, entre otros aspectos fundamentales para su manejo y uso.

Según se detalló, hay un cupo de hasta 3 garrafas por familia, teniendo en cuenta aquellas que tienen emprendimientos y por ende, requieren más dotación de gas. Las personas interesadas solo deben completar un formulario, con datos personales como DNI y firma de quien hace la transacción, y llevar los envases vacíos que intercambiarán por las garrafas llenas.

A su vez, desde la misma dependencia ministerial estarán informando respecto del alcance del programa Conocé tus derechos, que es la política pública que aplica la ley nacional 24240, promoviendo la defensa de los derechos de los consumidores respecto de irregularidades comerciales e inclusive estafas por parte de quienes proveen bienes y servicios. Quienes concurran desde las 8 a las 13 podrán recibir asesoramiento puntual de sus casos e inclusive si llevan documentación respaldatoria de reclamos, incumplimientos y fallas o faltas que hayan detectado en una compra, adquisición, alquiler o uso, podrán hacer las denuncias correspondientes. A la par, se brindarán detalles de la atención de la delegación de Defensa al Consumidor que funciona en ese departamento o del modo de realizar estos procedimientos a través de la plataforma CIDI.

Otra prestación disponible será la preinscripción para próximos cursos de Manipulación de Alimentos que se dictarán en 25 de mayo, destinados a todas aquellas personas que necesiten su carnet de manipulación para trabajar en cualquiera de los roles de la cadena gastronómica desde mozos a bacheros, entre otros inclusive para quienes se desempeñan en espacios de terceros o en sus propias cocinas y lugares de venta y expendio de alimentos. Como son capacitaciones presenciales dictados por los equipos técnicos de la Dirección de Políticas para la Equidad, a la par de los conocimientos y exámenes exigidos por el Código Alimenticio para otorgar esta certificación que habilita el trabajo por un lapso de 3 años, se incoporará la posibilidad de conocer otras oportunidades para generar cooperativas y emprendimientos del rubro.

Otras gestiones para realizar sin ir al Centro Cívico

Como de San Juan Cerca participan activamente el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano; Ministerio de Gobierno; Ministerio de Salud; Ministerio de Educación; Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda; Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación; Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público se podrá pedir detalles para hacer la regularización dominial de viviendas, asesoramiento laboral y previsional; también regularización de asociaciones civiles y clubes .

Se harán control de signos vitales, de peso y talla; vacunación; Medicina de Familia (pediátrica y de adultos); Salud Mental; Odontología; Laboratorio (test de HIV, Hepatitis, Chagas); programa contra el Sedentarismo y detección de hipertensión arterial; turnos médicos en 0800+Cidi; vacunación canina. Se podrá consultar sobre el programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP); Registro de productores agropecuarios y Marcas y señales de cría de animales; pedir información sobre deporte adaptado y actividades para clubes y entidades deportivas.

A través de Ciudadano Digital se podrá habilitar cuentas nuevas, recuperar contraseñas, descargar documentos y consultar tramitaciones realizadas en diferentes fechas; estará personal para asesorar sobre préstamos para empleados públicos y desde la Dirección General de Rentas se podrán imprimir facturas y hacer gestiones relacionadas con los impuestos inmobiliario y automotor; se podrán activar netbooks y notebooks del programa "Maestro de América" y también desbloquear; los docentes podrán hacer registro de títulos, legalizar copias, consultar de expedientes, certificar títulos; se podrá consultar sobre el Plan FinES y sobre las becas Progresar. Aquellas personas que necesiten podrán regularizar deudas, averiguar sobre cuotas, impresión de boletas e informarse sobre requisitos para nuevas inscripciones para barrios del IPV; pedir certificado de antecedentes policiales y la localización de objetos robados. Se hará la colocación de pipetas para pulgas y garrapatas a perros, entrega de antiparasitarios para perros y gatos y se compartirá información sobre planes de forestación, poda, erradicación de árboles, además se podrá pedir detalles sobre subsidios provinciales (Tarifa Social) y Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y hacer reclamos en EPRE, entre otros trámites.