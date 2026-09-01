Estos son los temas que Diputados tratará sobre tablas en la 9° sesión

Uno de ellos es el Expediente Nº 1857-2026, correspondiente a una Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, por la que remite un Proyecto de Ley que propone imponer el nombre “Escuela Primaria Ofelia Zúccoli” a la actual Escuela Primaria Nuevo Cuyo TT, del departamento Rivadavia.

El segundo es el Expediente Nº 1371-2026, correspondiente a un Proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista, por el que se impone el nombre “Escuela de Educación Camino de Los Andes” a la Escuela de Educación Especial Múltiple de Calingasta.

En materia de cooperación, se incorporó el Expediente Nº 1903-2026, que cuenta con despacho en conjunto de las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Desarrollo Humano y Laboral, y Minería y Energía. Se trata de una Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, por la que se somete a consideración el Convenio de Cooperación suscripto entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Cámara de Servicios Mineros de San Juan.

Por otra parte, la agenda de la sesión incluirá tres proyectos vinculados con la actividad literaria y cultural, que cuentan con despacho favorable de la Comisión de Educación, Ciencia, Técnica y Cultura.

Uno de ellos es el Expediente Nº 824-2026, correspondiente a un Proyecto de Resolución presentado por el bloque Bloquista, por el que se declara de interés la saga literaria El diario de Leonard Flint, del autor Leonardo Ezequiel Karam Alba.

También será tratado el Expediente Nº 892-2026, referido a un Proyecto de Resolución presentado por el bloque Bloquista, por el que se declara de interés el libro Iluso soñador de abril, de Juan Manuel Galván.

Finalmente, se encuentra el Expediente Nº 1123-2026, correspondiente a un Proyecto de Resolución presentado por el bloque Bloquista, por el que se declara de interés la obra literaria Universo Compol II: El surgimiento o el renacimiento de la política, de la autora Nadia Soledad Brizuela.