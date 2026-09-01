"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > celulares

Tiraron un paquete al penal desde afuera: contenía celulares y cables USB

Un operativo preventivo permitió evitar el ingreso de elementos prohibidos al Servicio Penitenciario Provincial, luego de que personal de vigilancia detectara una maniobra sospechosa en inmediaciones del perímetro externo oeste.

Un operativo preventivo permitió evitar el ingreso de elementos prohibidos al Servicio Penitenciario Provincial, luego de que personal de vigilancia detectara una maniobra sospechosa en inmediaciones del perímetro externo oeste.

El hecho se registró cuando un efectivo de la Guardia Externa del Sector N.º 2 advirtió la presencia de una persona ajena a la institución en la zona. Ante la situación, comunicó inmediatamente la novedad a través del equipo de comunicación y se activó el protocolo de seguridad.

A partir de la alerta, efectivos del Grupo Especial K-9 Canes se trasladaron hasta el sector y realizaron un rastrillaje intensivo en las inmediaciones del perímetro.

Te puede interesar...

Durante el operativo, los agentes encontraron un envoltorio de tela, que fue levantado por personal de la División Requisa en presencia del Jefe de Turno para realizar la correspondiente verificación.

En el interior del paquete hallaron tres teléfonos celulares, de las marcas LG, Motorola y Alcatel, todos con sus respectivas baterías. Además, encontraron tres cables USB.

Según se estableció durante el procedimiento, los elementos presuntamente habrían sido arrojados desde el exterior con la intención de que ingresaran al establecimiento penitenciario.

La rápida intervención permitió interceptar el paquete antes de que los objetos pudieran llegar a manos de personas privadas de la libertad.

Desde el Servicio Penitenciario destacaron que la detección temprana desde los puestos de vigilancia, la comunicación inmediata y el trabajo coordinado entre las distintas áreas fueron determinantes para evitar el ingreso de los elementos prohibidos.

El procedimiento forma parte de las tareas de prevención y control que se realizan de manera permanente en los sectores perimetrales del complejo penitenciario, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad tanto dentro como fuera del establecimiento.

Temas

Te puede interesar