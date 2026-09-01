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Enzo Fernández jugará en Manchester City y se convirtió en el argentino más caro de la historia

El mediocampista dejó al Chelsea tras tres temporadas y pasó la revisión médica antes de firmar hasta 2032. La operación también dejará ingresos para River por derechos de formación.

En el último día de un mercado de pases agitado en las principales ligas europeas, Enzo Fernández se convirtió en nuevo futbolista del Manchester City, luego de que ambos clubes acordaran una transferencia de alrededor de "€140.000.000 más variables". El mediocampista procedió con la revisión médica para luego avanzar con los trámites de su incorporación y firmar el contrato "hasta 2032".

La operación progresó después de varios días de negociaciones y con el apremio del cierre del mercado de pases de la Premier League, previsto para este martes. Se trata de la compra más cara por un argentino, tras el récord que el propio Enzo tenía de su paso de Benfica a Chelsea por €120.000.000.

Según le contaron a este medio, la postura del futbolista también resultó determinante para destrabar la salida: Fernández no estuvo a disposición de Chelsea en los últimos dos encuentros, ante Luton Town por la Carabao Cup y Brighton por la Premier League, mientras las partes avanzaban en el acuerdo. Además, esta temporada no habrá acción internacional para los de Londres, un factor decisivo.

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El mediocampista, de 25 años, se reencontrará con Enzo Maresca, entrenador con quien se consagró con Los Blues de la Europa League y el Mundial de Clubes 2025. Su llegada apunta a reforzar al equipo dirigido por el italiano -sucesor de Pep Guardiola-, que busca cubrir una zona clave del mediocampo tras la salida del español Rodri.

Fernández cierra así un ciclo de tres años y medio en Chelsea, donde llegó a ser capitán y se consolidó como el argentino con más goles en esa institución.

Con esta transferencia, el volante surgido de River volverá a protagonizar un traspaso millonario. En sus tres operaciones profesionales, que involucraron a River, Benfica, Chelsea y ahora al City, ya movió alrededor de €284.000.000.

Además, River recibirá cerca de €6.300.000. El pase al conjunto de Manchester se ubica entre los más elevados de la historia del fútbol inglés, a la par del realizado por Alexander Isak al Liverpool en 2025.

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