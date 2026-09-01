Enzo Fernández jugará en Manchester City y se convirtió en el argentino más caro de la historia

El mediocampista, de 25 años, se reencontrará con Enzo Maresca, entrenador con quien se consagró con Los Blues de la Europa League y el Mundial de Clubes 2025. Su llegada apunta a reforzar al equipo dirigido por el italiano -sucesor de Pep Guardiola-, que busca cubrir una zona clave del mediocampo tras la salida del español Rodri.

Fernández cierra así un ciclo de tres años y medio en Chelsea, donde llegó a ser capitán y se consolidó como el argentino con más goles en esa institución.

Con esta transferencia, el volante surgido de River volverá a protagonizar un traspaso millonario. En sus tres operaciones profesionales, que involucraron a River, Benfica, Chelsea y ahora al City, ya movió alrededor de €284.000.000.

Además, River recibirá cerca de €6.300.000. El pase al conjunto de Manchester se ubica entre los más elevados de la historia del fútbol inglés, a la par del realizado por Alexander Isak al Liverpool en 2025.