En el último día de un mercado de pases agitado en las principales ligas europeas, Enzo Fernández se convirtió en nuevo futbolista del Manchester City, luego de que ambos clubes acordaran una transferencia de alrededor de "€140.000.000 más variables". El mediocampista procedió con la revisión médica para luego avanzar con los trámites de su incorporación y firmar el contrato "hasta 2032".
Enzo Fernández jugará en Manchester City y se convirtió en el argentino más caro de la historia
El mediocampista dejó al Chelsea tras tres temporadas y pasó la revisión médica antes de firmar hasta 2032. La operación también dejará ingresos para River por derechos de formación.