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San Juan 8 > Policiales > cocaína

Detuvieron a dos hermanas con más de 100 dosis de cocaína

La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima y terminó con un allanamiento en una vivienda del Barrio Sierras de Marquesado. La Policía secuestró droga fraccionada, una balanza de precisión, dinero y elementos utilizados para la comercialización.

Una investigación de la Policía de San Juan, iniciada a partir de una denuncia anónima, terminó con la detención de dos mujeres y el secuestro de una importante cantidad de cocaína presuntamente destinada a la venta en el departamento Rivadavia.

El operativo fue realizado por efectivos del Departamento Drogas Ilegales D-5, con la colaboración del Grupo Táctico G.E.R.A.S., quienes irrumpieron en una vivienda ubicada en el Barrio Sierras de Marquesado luego de avanzar con las tareas investigativas.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron sobre una mesa más de 100 dosis de cocaína previamente fraccionadas, listas para su comercialización. También secuestraron un envoltorio que contenía la misma sustancia en forma compactada.

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Entre los elementos encontrados había además una balanza de precisión, dinero en efectivo, teléfonos celulares y distintos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes.

En el domicilio fueron detenidas las dos mujeres que eran investigadas. Se trata de dos hermanas de apellido Araya, de 19 y 26 años, quienes quedaron vinculadas al procedimiento.

Según informaron fuentes policiales, ambas eran conocidas por los investigadores debido a antecedentes y distintos conflictos previos con la ley.

Tras el operativo, las mujeres quedaron a disposición de la Justicia Federal y deberán responder por el presunto delito de comercialización de estupefacientes, en infracción a la Ley Nacional 23.737.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá avanzar sobre la evidencia secuestrada y determinar las responsabilidades correspondientes.

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