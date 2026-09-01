Una investigación de la Policía de San Juan, iniciada a partir de una denuncia anónima, terminó con la detención de dos mujeres y el secuestro de una importante cantidad de cocaína presuntamente destinada a la venta en el departamento Rivadavia.
Detuvieron a dos hermanas con más de 100 dosis de cocaína
La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima y terminó con un allanamiento en una vivienda del Barrio Sierras de Marquesado. La Policía secuestró droga fraccionada, una balanza de precisión, dinero y elementos utilizados para la comercialización.