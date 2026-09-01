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Impactante video del choque que dejó a un joven luchando por su vida

Juan Callo continúa internado en grave estado luego de protagonizar un fuerte accidente durante la madrugada del lunes. El momento del choque quedó registrado en un video, que permite observar cómo la moto impactó contra una camioneta.

El violento accidente ocurrió entre la 1:30 y las 2 de la madrugada del lunes, cuando todavía se producía la desconcentración de las personas que habían asistido a la presentación de Los Nocheros por un nuevo aniversario del distrito.

El momento del impacto quedó registrado en un video y muestra la secuencia del choque ocurrido en la intersección de Avenida 25 de Mayo y calle 319.

En las imágenes se observa cómo la moto conducida por Juan Daniel Callo, de 25 años, impacta contra uno de los laterales de una camioneta que realizaba una maniobra para doblar hacia calle 319.

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La violencia del impacto hizo que el motociclista terminara tendido sobre el asfalto con lesiones de gravedad.

Según fuentes policiales, en ese momento la esquina no contaba con custodia, ya que gran parte del operativo de seguridad estaba concentrado sobre Avenida Barbosa, donde se desarrollaba el dispositivo destinado a ordenar la salida masiva del público tras el recital.

Luego del accidente, Callo fue trasladado en Código Rojo al Hospital Rawson, donde los médicos trabajaron para estabilizarlo. Debido a la gravedad de las lesiones, en las últimas horas debió ser sometido a una cirugía de urgencia luego de una complicación en su estado de salud.

Su cuadro continúa siendo delicado y, ante esta situación, familiares y amigos difundieron un pedido de cadena de oración a través de las redes sociales. “Pedimos a todos que se unan en cadena de oración, fuerza y pronta recuperación”, expresaron sus allegados, que aguardan una evolución favorable del joven.

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