Impactante video del choque que dejó a un joven luchando por su vida

La violencia del impacto hizo que el motociclista terminara tendido sobre el asfalto con lesiones de gravedad.

Según fuentes policiales, en ese momento la esquina no contaba con custodia, ya que gran parte del operativo de seguridad estaba concentrado sobre Avenida Barbosa, donde se desarrollaba el dispositivo destinado a ordenar la salida masiva del público tras el recital.

Luego del accidente, Callo fue trasladado en Código Rojo al Hospital Rawson, donde los médicos trabajaron para estabilizarlo. Debido a la gravedad de las lesiones, en las últimas horas debió ser sometido a una cirugía de urgencia luego de una complicación en su estado de salud.

Su cuadro continúa siendo delicado y, ante esta situación, familiares y amigos difundieron un pedido de cadena de oración a través de las redes sociales. “Pedimos a todos que se unan en cadena de oración, fuerza y pronta recuperación”, expresaron sus allegados, que aguardan una evolución favorable del joven.