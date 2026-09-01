El violento accidente ocurrió entre la 1:30 y las 2 de la madrugada del lunes, cuando todavía se producía la desconcentración de las personas que habían asistido a la presentación de Los Nocheros por un nuevo aniversario del distrito.
Impactante video del choque que dejó a un joven luchando por su vida
Juan Callo continúa internado en grave estado luego de protagonizar un fuerte accidente durante la madrugada del lunes. El momento del choque quedó registrado en un video, que permite observar cómo la moto impactó contra una camioneta.