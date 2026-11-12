El Ministerio de Gobierno, a través de RedTulum, implementará un operativo especial de transporte público durante la Fiesta Nacional del Sol 2026, con el objetivo de facilitar el traslado de los sanjuaninos hasta el Estadio del Bicentenario.
La FNS tendrá colectivos gratuitos desde 23 puntos de la provincia
RedTulum dispondrá de un operativo especial de transporte con 100 unidades para trasladar a los sanjuaninos hasta el Estadio del Bicentenario. Se podrá acceder al servicio sin necesidad de contar con tarjeta SUBE.