La FNS tendrá colectivos gratuitos desde 23 puntos de la provincia

El servicio contará con 100 colectivos gratuitos que partirán desde 23 puntos estratégicos distribuidos en distintos departamentos de la provincia. Una de las principales características del operativo es que no será necesario contar con tarjeta SUBE ni realizar ningún pago para acceder a los colectivos: los asistentes podrán acercarse directamente a cualquiera de las paradas habilitadas y utilizar el servicio.

Para facilitar la identificación de los recorridos, los puntos de partida estarán organizados en cuatro grupos identificados por colores, de acuerdo con las zonas de procedencia: Magenta, Verde, Cian y Amarillo.