La Cámara de Diputados de San Juan celebrará este martes 17 de noviembre una sesión especial con el objetivo de dar respaldo legislativo al fideicomiso encargado de administrar los US$ 250 millones comprometidos por la minera Vicuña para obras de infraestructura provincial. El encuentro parlamentario comenzará a las 9 y tendrá como único tema en el orden del día el análisis del contrato denominado «Fideicomiso Aporte DIA Vicuña» y su Anexo I.
Buscan aprobar hoy el fideicomiso de US$ 250 millones aportados por Vicuña
La Cámara de Diputados de San Juan realiza este martes una sesión especial desde las 9 para tratar la aprobación del contrato «Fideicomiso Aporte DIA Vicuña».