El instrumento financiero fue suscripto el pasado 7 de octubre de 2026 entre el Gobierno de San Juan y el Banco San Juan, entidad que asumirá el rol de fiduciaria para gestionar los recursos, aunque requiere la aprobación de la Legislatura para entrar en vigencia. El convenio se desprende del Acta Compromiso que el gobernador Marcelo Orrego firmó con Vicuña el 5 de agosto de este año, instancia en la que la compañía acordó efectuar un aporte extraordinario, por única vez y de carácter no reembolsable por US$ 250 millones destinado a ejecutar obras viales, hídricas y de saneamiento.

De acuerdo con el esquema previsto en el Mensaje N° 72 (Expediente N° 2841-2026) enviado por el Poder Ejecutivo, el fideicomiso funcionará como una herramienta para centralizar y ordenar el circuito completo de ejecución de los fondos. Esto abarcará desde los llamados a licitación y la selección de las empresas adjudicatarias hasta la certificación de los avances de obra y los pagos correspondientes a cada etapa.