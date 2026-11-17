La iniciativa, proyectada y fiscalizada por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y ejecutada por la Unión Transitoria SIGMA S.A. – CONECTAR S.R.L., movilizó a más de 160 trabajadores en su pico máximo de actividad. El desarrollo cuenta con un doble impacto estratégico para la región: por un lado, incrementa la robustez del Sistema Interconectado Provincial (SIP) y asegura un camino más confiable para el suministro eléctrico en zonas densamente pobladas como Chimbas y Rivadavia; por el otro, permite inyectar 180 MW de energía limpia al SIP y al SADI provenientes de los parques solares Ullum ALFA (50 MW) y El Chaguar (130 MW).

El despliegue técnico abarcó tres ejes fundamentales. En la Estación Transformadora Solar Ullum se sumaron 200 MVA de potencia mediante dos nuevos transformadores, además de finalizar la obra civil, la ampliación de salas eléctricas y los ensayos de seis campos de 132 kV. En paralelo, la Línea de Alta Tensión (LAT) quedó totalmente construida a lo largo de 18 kilómetros en configuración doble terna, integrando 96 estructuras que atraviesan zonas de sierras y cruzan el río San Juan, provistas de cable de guardia OPGW con 48 fibras ópticas para transmisión de datos. El tercer frente consistió en la adecuación y actualización de los sistemas de control en la ET Albardón/Chimbas para su acoplamiento con las redes de Naturgy.