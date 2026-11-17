El gobernador Marcelo Orrego encabezó la recorrida de supervisión por las obras de ampliación de la Estación Transformadora Solar Ullum 132/33 kV, la adecuación de la ET Albardón/Chimbas y la construcción de la Línea de Interconexión Eléctrica de 132 kV. El proyecto alcanzó un nivel de ejecución superior al 90% y demandó una inversión a la fecha de más de $18.000 millones, cubiertos en su totalidad con fondos provinciales.
Inspeccionaron la nueva línea de alta tensión que beneficiará a Chimbas y Rivadavia
El gobernador Marcelo Orrego recorrió los trabajos de ampliación eléctrica y la nueva línea de alta tensión de 18 kilómetros que vincula las estaciones de Ullum y Albardón/Chimbas.