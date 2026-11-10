FNS 2026: se agotaron las entradas web para la noche del viernes

Cuánto cuestan las entradas

Los valores establecidos para disfrutar de los espectáculos de la Fiesta Nacional del Sol 2026 son los siguientes:

Tribunas populares Norte y Sur: $20.000.

$20.000. Campo de pie, sectores Norte y Sur: $30.000.

$30.000. Platea Baja: $45.000.

$45.000. Platea Alta: $35.000.

$35.000. Feria y Velódromo: $5.000.

Dónde comprar las entradas

Quienes deseen adquirir sus localidades de manera presencial podrán hacerlo en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado, de 9 a 19 horas. Esta modalidad de venta estará disponible hasta el 19 de noviembre.

Por otra parte, la venta online continuará habilitada a través de la plataforma www.ticketek.com.ar, hasta la finalización de cada jornada de la Fiesta.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 se desarrollará del 19 al 22 de noviembre, con una programación que reunirá espectáculos musicales, propuestas culturales, gastronomía y actividades para toda la familia. El viernes 20 de noviembre, el Estadio del Bicentenario recibirá a Turf y Tan Biónica, en una noche dedicada al rock nacional. El sábado 21 será el turno de Diego Torres y Andrés Calamaro, dos reconocidos artistas argentinos que llegarán a San Juan con sus grandes éxitos. Finalmente, el domingo 22 de noviembre, La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2 protagonizarán el cierre musical de la Fiesta, con una jornada dedicada a la música popular y el cuarteto.

En paralelo, la Feria y el Velódromo ofrecerán diferentes propuestas para el público, entre ellas el espectáculo central Parque Triásico, aventura y descubrimiento en el origen de la diversidad.