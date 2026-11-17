Cada semana, las intervenciones municipales alcanzan, en promedio, a 20 barrios y villas, con tareas de limpieza y profundización de cunetas, recuperación de canales y liberación de puentes para favorecer el escurrimiento del agua.

Durante la reunión, los integrantes del Comité Municipal presentaron el trabajo realizado, los avances en el mapa de riesgos del departamento y las acciones desarrolladas por las distintas áreas municipales. También se expusieron los relevamientos de familias en situación de vulnerabilidad y las medidas destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias climáticas.

El encuentro permitió, además, conocer cómo avanza la planificación provincial e intercambiar información sobre las necesidades de coordinación entre los organismos competentes. Desde Chimbas se remarcó la importancia de establecer mecanismos de trabajo conjunto, teniendo en cuenta que la prevención y la atención de emergencias requieren responsabilidades compartidas entre Provincia y Municipio.

En este contexto, la intendenta ratificó la continuidad de las intervenciones que se vienen ejecutando con recursos municipales, priorizando los sectores que requieren mayor atención y el trabajo territorial como herramienta fundamental para anticiparse a posibles situaciones de emergencia.