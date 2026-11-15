Cómo es el trabajo artesanal de la utilería para el show de la FNS

En paralelo, los talleres dedicados a la utilería de mano y a la pequeña escala se encargan de confeccionar los objetos y herramientas portátiles que utilizarán los actores durante el desarrollo del show.

A esto se suma la incorporación de proveedores especializados en impresión y escultura en 3D, una tecnología que permite materializar piezas de alta complejidad y completar las estructuras de manera perfecta.

El abanico de materiales utilizados es tan amplio como diverso: se trabaja el poliuretano, se arman títeres a base de telgopor, se moldean costillas y huevos de dinosaurio, y se ensamblan planchas y tubos de PVC siguiendo estrictamente las especificaciones de los planos de diseño. Así, el proceso culmina en la etapa de pintura y acabados, donde cada objeto cobra su realismo definitivo.

Los operarios y artesanos que integran estos espacios de creación comparten la emoción de ser parte de esta nueva edición. Con una trayectoria marcada por la participación en anteriores fiestas provinciales, la experiencia se vive como un orgullo compartido. "Hemos tenido la oportunidad de trabajar en otras ediciones de la FNS y, en esta ocasión, nos sentimos muy halagados de estar", expresa Carlos Durán.

El desafío técnico requiere de una sincronización milimétrica desde el primer día que implica este proceso, el cual está coordinado por el director de Utilería, Federico Hueso, y el director de Arte, Emanuel Díaz Ruiz, quienes diseñaron el escenario.

Facundo Vallecillo, uno de los realizadores, detalla la complejidad del arranque: "Lo más difícil de esta tarea más que nada es al principio, ya que tenemos que interpretar los planos y armar plantillas para que todo esté hecho de la mejor manera".

Asimismo, destaca el valor de la temática elegida para posicionar a la provincia: "Me parece que es una buena elección para que la gente de afuera pueda conocer la provincia” y agregó que “estamos trabajando en conjunto, lo más organizado posible para que salga de la mejor manera. Todos los compañeros nos vamos apoyando y tirando ideas para que sume al proyecto".

Para muchos, el proceso de producción también representa una valiosa instancia de aprendizaje y crecimiento profesional. Alfredo Durán resume el espíritu que se respira en los talleres: "Es una experiencia muy linda, porque cada día aprendemos mucho sobre materiales y técnicas nuevas. Todo esto nos aporta para nuestros próximos trabajos".

Con los talleres funcionando a plena capacidad y a contrarreloj, el talento y el esfuerzo de estos hacedores culturales aseguran que cada elemento escenográfico esté listo para transportar a sanjuaninos y visitantes al fascinante mundo del periodo Triásico.