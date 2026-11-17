En el tramo final de su regreso a Roma tras culminar su gira por Uruguay, Argentina y Perú, el papa León XIV se refirió al encuentro que mantuvo en el país con el presidente Javier Milei. En declaraciones a la prensa a bordo del avión papal, el Sumo Pontífice subrayó que su visita no tuvo motivaciones políticas ni buscó alinearse con posturas partidarias, sino transmitir un mensaje basado en la magnífica humanitas y en la defensa del ser humano.
El papa León XIV reveló detalles de su charla con el presidente Javier Milei
Tras concluir su histórica gira por América Latina, el papa León XIV brindó detalles sobre la conversación que mantuvo con el presidente Javier Milei.