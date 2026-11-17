“Hablamos de cuestiones de economía y algunas dificultades que el país está atraviesa”, detalló el Papa en un video difundido por TN, al tiempo que remarcó que existió una “mutua comprensión” respecto a la necesidad de priorizar el valor de la vida y coordinar esfuerzos en favor de los sectores más postergados de la sociedad argentina. Asimismo, valoró que el mandatario nacional mostró predisposición para escuchar sus planteos: “Había una apertura en él para escuchar este mensaje y creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo”.

Las palabras del líder religioso se producen en un contexto de fuerte repercusión pública tras su paso por el país. De acuerdo con un relevamiento de la consultora Zuban Córdoba efectuado sobre 1.200 casos entre el 11 y el 13 de noviembre, la figura de León XIV cosechó una imagen positiva del 88,2%, experimentando un incremento en comparación con los registros de septiembre. El estudio también reflejó altos niveles de adhesión ciudadana a principios ligados al contenido social de su mensaje, como la centralidad de la economía al servicio de las personas y la preservación de las instituciones democráticas.