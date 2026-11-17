Un operativo policial concretado en el departamento Rawson permitió la aprehensión en flagrancia de un hombre de 42 años, acusado de ingresar a robar en un corralón comercial tras escalar el perímetro. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría Hipódromo, quienes actuaron tras recibir una alerta temprana sobre un ilícito en proceso.
Sorprendieron a un ladrón cargando madera al hombro tras escalar un corralón
Un hombre de 42 años fue aprehendido en flagrancia por personal de la Subcomisaría Hipódromo tras escalar el cierre perimetral de un corralón en Rawson y sustraer un paquete de listones de madera.