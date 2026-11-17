De acuerdo con el parte oficial de la Policía de San Juan, el episodio se originó cuando un testigo de 24 años se comunicó con el 911. El joven relató que, mientras caminaba por la vereda norte de calle República del Líbano —antes de llegar a calle Soldado Argentino—, observó al sospechoso trepar el cierre perimetral de un local para sustraer un paquete de listones de madera de 2,50 metros de largo y retirarse del lugar con los elementos a cuestas.

Con los datos filiatorios y la descripción aportada por el denunciante, los uniformados desplegó un operativo de patrullaje en las inmediaciones. Fue así como, al patrullar por la intersección de calles Zapiola y O’Higgins, interceptaron a un individuo que reunía las características fisonómicas descriptas y que caminaba cargando los maderos sobre sus hombros.