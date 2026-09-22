El Mérito Empresarial suma a Roberto Funes Ugarte a su gran celebración

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El Premio Mérito Empresarial nació en 2016 con 240 categorías y una idea que, en aquel momento, parecía ambiciosa: realizar una gran ceremonia de reconocimiento y transmitirla en vivo por Canal 8. Desde entonces, la propuesta fue creciendo hasta superar actualmente las 330 categorías y rubros.

La organización sostiene que el premio busca reconocer mucho más que una marca o un comercio. Detrás de cada nominación aparecen historias de personas que comenzaron desde abajo, que sostuvieron sus negocios durante distintas crisis, que generan puestos de trabajo y que todos los días vuelven a abrir sus puertas.

También hubo una transformación en las propias categorías. A medida que cambiaron los hábitos de consumo de los sanjuaninos, se incorporaron nuevos rubros, desde gastronomía y comercios tradicionales hasta lomiterías, barberías, uñas, minería, salud, tiendas de celulares y emprendimientos vinculados a las redes sociales.

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Esa diversidad también se refleja en las edades de los nominados. La organización destacó que más del 30% son menores de 35 años, con menciones especiales para jóvenes emprendedores. Así, en una misma mesa pueden encontrarse empresas con décadas de trayectoria y emprendimientos encabezados por jóvenes que comenzaron a vender a través de Instagram.

La música tendrá un lugar central durante toda la gala. La producción combinará artistas sanjuaninos con figuras nacionales y recorrerá distintos géneros, entre ellos folclore, cuarteto, música melódica y bandas en vivo.

La propuesta no estará limitada a la entrega de premios. La gala contará con alfombra roja, pantallas gigantes, regalos, sorteos, fuegos artificiales y una importante producción audiovisual, con transmisión en vivo y presencia en plataformas de streaming y redes sociales.

La idea es que la ceremonia esté organizada en distintos bloques para mantener el ritmo y combinar los reconocimientos con espectáculos y momentos de entretenimiento.

A la convocatoria local podrían sumarse empresarios e invitados de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, además de representantes vinculados a China y Estados Unidos. Estas posibles presencias estarán sujetas a las respectivas agendas laborales y disponibilidad de los invitados.

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La conducción estará a cargo de Horacio Cabak y Marisa Gil, una combinación pensada para reunir una figura de alcance nacional con una conductora fuertemente identificada con San Juan.

Cabak aportará la experiencia y el ritmo de las grandes ceremonias, mientras que Gil tendrá un rol especial por su vínculo cotidiano con la audiencia sanjuanina desde Noticiero 8.

Justamente, el informativo de Canal 8 tendrá otro protagonismo durante la noche: está nominado en la categoría canal de aire. Para la organización, se trata de una particular vuelta de la historia, ya que fue Canal 8 el medio que abrió sus puertas para transmitir aquella primera edición del premio en 2016.

Nueve años después, la nominación de Noticiero 8 aparece como parte de ese recorrido y como un reconocimiento surgido de la elección del público.

Con más de 500 personas en la cena, más de 330 categorías, artistas, empresarios, emprendedores y una producción que combinará la identidad local con invitados de otros puntos del país y del exterior, el Premio Mérito Empresarial 2026-2027 se prepara para una nueva edición en San Juan, esta vez con Roberto Funes Ugarte como uno de los protagonistas de su recepción.