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El Mérito Empresarial suma a Roberto Funes Ugarte a su gran celebración

El reconocido conductor será uno de los artistas invitados durante la recepción de la gala, que se realizará el 31 de octubre en Salón Palmares y reunirá a más de 500 comensales.

La gran noche del Premio Mérito Empresarial 2026-2027 suma una nueva figura a su propuesta artística. Roberto Funes Ugarte será uno de los invitados especiales de la recepción, en una gala que se prepara con más de 330 categorías, artistas locales y nacionales, regalos, sorteos y distintas sorpresas.

La celebración será el sábado 31 de octubre, desde las 21:30, en Salón Palmares, y tendrá como protagonistas a comerciantes, empresarios y emprendedores de distintos sectores de San Juan. La organización anticipó que serán más de 500 los comensales que participarán de la cena.

La presencia de Funes Ugarte será uno de los momentos especiales del comienzo de la noche. El conductor, que además se encuentra recorriendo el país con distintas propuestas vinculadas al espectáculo, será parte de la recepción como artista invitado. Para acompañar su participación, también se difundirá un video especialmente enviado para la ocasión.

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El Premio Mérito Empresarial nació en 2016 con 240 categorías y una idea que, en aquel momento, parecía ambiciosa: realizar una gran ceremonia de reconocimiento y transmitirla en vivo por Canal 8. Desde entonces, la propuesta fue creciendo hasta superar actualmente las 330 categorías y rubros.

La organización sostiene que el premio busca reconocer mucho más que una marca o un comercio. Detrás de cada nominación aparecen historias de personas que comenzaron desde abajo, que sostuvieron sus negocios durante distintas crisis, que generan puestos de trabajo y que todos los días vuelven a abrir sus puertas.

También hubo una transformación en las propias categorías. A medida que cambiaron los hábitos de consumo de los sanjuaninos, se incorporaron nuevos rubros, desde gastronomía y comercios tradicionales hasta lomiterías, barberías, uñas, minería, salud, tiendas de celulares y emprendimientos vinculados a las redes sociales.

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Esa diversidad también se refleja en las edades de los nominados. La organización destacó que más del 30% son menores de 35 años, con menciones especiales para jóvenes emprendedores. Así, en una misma mesa pueden encontrarse empresas con décadas de trayectoria y emprendimientos encabezados por jóvenes que comenzaron a vender a través de Instagram.

La música tendrá un lugar central durante toda la gala. La producción combinará artistas sanjuaninos con figuras nacionales y recorrerá distintos géneros, entre ellos folclore, cuarteto, música melódica y bandas en vivo.

La propuesta no estará limitada a la entrega de premios. La gala contará con alfombra roja, pantallas gigantes, regalos, sorteos, fuegos artificiales y una importante producción audiovisual, con transmisión en vivo y presencia en plataformas de streaming y redes sociales.

La idea es que la ceremonia esté organizada en distintos bloques para mantener el ritmo y combinar los reconocimientos con espectáculos y momentos de entretenimiento.

A la convocatoria local podrían sumarse empresarios e invitados de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, además de representantes vinculados a China y Estados Unidos. Estas posibles presencias estarán sujetas a las respectivas agendas laborales y disponibilidad de los invitados.

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La conducción estará a cargo de Horacio Cabak y Marisa Gil, una combinación pensada para reunir una figura de alcance nacional con una conductora fuertemente identificada con San Juan.

Cabak aportará la experiencia y el ritmo de las grandes ceremonias, mientras que Gil tendrá un rol especial por su vínculo cotidiano con la audiencia sanjuanina desde Noticiero 8.

Justamente, el informativo de Canal 8 tendrá otro protagonismo durante la noche: está nominado en la categoría canal de aire. Para la organización, se trata de una particular vuelta de la historia, ya que fue Canal 8 el medio que abrió sus puertas para transmitir aquella primera edición del premio en 2016.

Nueve años después, la nominación de Noticiero 8 aparece como parte de ese recorrido y como un reconocimiento surgido de la elección del público.

Con más de 500 personas en la cena, más de 330 categorías, artistas, empresarios, emprendedores y una producción que combinará la identidad local con invitados de otros puntos del país y del exterior, el Premio Mérito Empresarial 2026-2027 se prepara para una nueva edición en San Juan, esta vez con Roberto Funes Ugarte como uno de los protagonistas de su recepción.

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