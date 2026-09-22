Familiares y amigos de Uriel marcharán este miércoles para pedir justicia

La movilización se realizará un día después de un avance importante en la investigación. Un adolescente de 16 años quedó detenido luego de presentarse junto con su abogado ante la Justicia y es señalado como el presunto autor del ataque que terminó con la muerte de Uriel.

A partir de su edad, la causa pasó al ámbito de la Justicia Penal Juvenil. El expediente quedó en manos de la jueza María Julia Camus, titular del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, quien deberá definir los próximos pasos procesales.

La investigación busca determinar además cómo comenzó la pelea, qué participación tuvo cada uno de los jóvenes involucrados y qué ocurrió exactamente durante los minutos en los que Uriel fue herido.

En el comunicado difundido para convocar a la movilización, los familiares y allegados explicaron que buscan hacer visible el reclamo y obtener respuestas de las autoridades. “Nos presentamos ante las autoridades correspondientes para solicitar justicia por Uriel, un joven cuya vida fue arrebatada de manera injusta”, expresaron.

También remarcaron el impacto que tuvo la muerte del adolescente en su familia y en su círculo cercano. “Su vida tenía valor, sus proyectos tenían valor y su familia merece respuestas”, sostuvieron.

El pedido apunta a que la investigación avance con seriedad y que se esclarezcan todas las circunstancias del crimen. En ese sentido, reclamaron que, si se determina la existencia de responsables, sean juzgados conforme a la ley.

Al mismo tiempo, la familia aclaró que la movilización no busca promover violencia ni justicia por mano propia. “No queremos violencia ni justicia por mano propia. Queremos que las instituciones cumplan con su responsabilidad y que la Justicia dé respuestas a su familia”, señalaron.

La consigna que acompañará la concentración resume el reclamo de familiares, amigos y allegados: “JUSTICIA POR URIEL. QUEREMOS VERDAD. QUEREMOS RESPUESTAS.”