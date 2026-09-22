"Tenía mil sueños por cumplir": el dolor de la familia de Alan tras su muerte

La noticia golpeó especialmente a su familia y a sus allegados. En medio del dolor por la pérdida, su hermana Ayelén compartió en redes sociales una fotografía de Alan y escribió un mensaje que expuso la dimensión de la tragedia.

“Hermano mío, te fuiste trabajando, mi guapo, el que tenía mil sueños por cumplir”, expresó. La frase resume, en pocas palabras, el impacto de una muerte que llegó de manera inesperada y cuando Alan tenía apenas 23 años.

Para sus familiares, amigos y personas cercanas, detrás de la información policial sobre el accidente hay ahora una historia personal marcada por proyectos que quedaron inconclusos y una familia que intenta asimilar su ausencia.

Qué se sabe del accidente

Mientras sus seres queridos atraviesan el duelo, la investigación busca determinar exactamente qué ocurrió dentro del galpón. El Ministerio Público Fiscal informó que en el lugar trabajó personal de la brigada especializada, a cargo del comisario Maximiliano Molina, además de efectivos de la comisaría jurisdiccional y Policía Científica.

Se realizaron distintos relevamientos y todavía quedan medidas pendientes. También se ordenó el levantamiento del cuerpo para practicar la autopsia.

Por el momento, no hay detenidos y el hecho está siendo investigado como un presunto siniestro laboral. La Fiscalía deberá establecer las circunstancias en las que cedió el tragaluz y las condiciones en las que se desarrollaban las tareas.

La investigación está a cargo del fiscal Francisco Pizarro y del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio. Las circunstancias del accidente todavía están bajo investigación y los primeros datos oficiales podrían ampliarse o modificarse a medida que avance la causa.