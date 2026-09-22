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"Tenía mil sueños por cumplir": el dolor de la familia de Alan tras su muerte

Alan Joel Lucero tenía 23 años y murió tras caer unos 7 metros mientras desmontaba una antena en Rawson. Su hermana lo despidió en redes con un mensaje que refleja el dolor familiar.

Alan Joel Lucero tenía 23 años, era oriundo de Pocito y este martes salió a trabajar como cualquier otro día. Horas después, su familia recibió la noticia que nadie espera: había sufrido una caída mientras realizaba tareas de desmonte y su estado era crítico.

El accidente ocurrió alrededor del mediodía en un predio alquilado por Grúas San Blas SA, en Rawson. Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal, el joven se encontraba junto a otros trabajadores realizando tareas de desmonte de una antena en el tinglado de un galpón.

En circunstancias que todavía son investigadas, Alan pisó un tragaluz que cedió y cayó al vacío desde unos 7 metros de altura. El impacto le provocó heridas de extrema gravedad. Fue asistido en el lugar y trasladado en código rojo al Hospital Rawson, pero pese a los esfuerzos médicos murió horas después.

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La noticia golpeó especialmente a su familia y a sus allegados. En medio del dolor por la pérdida, su hermana Ayelén compartió en redes sociales una fotografía de Alan y escribió un mensaje que expuso la dimensión de la tragedia.

“Hermano mío, te fuiste trabajando, mi guapo, el que tenía mil sueños por cumplir”, expresó. La frase resume, en pocas palabras, el impacto de una muerte que llegó de manera inesperada y cuando Alan tenía apenas 23 años.

Para sus familiares, amigos y personas cercanas, detrás de la información policial sobre el accidente hay ahora una historia personal marcada por proyectos que quedaron inconclusos y una familia que intenta asimilar su ausencia.

Qué se sabe del accidente

Mientras sus seres queridos atraviesan el duelo, la investigación busca determinar exactamente qué ocurrió dentro del galpón. El Ministerio Público Fiscal informó que en el lugar trabajó personal de la brigada especializada, a cargo del comisario Maximiliano Molina, además de efectivos de la comisaría jurisdiccional y Policía Científica.

Se realizaron distintos relevamientos y todavía quedan medidas pendientes. También se ordenó el levantamiento del cuerpo para practicar la autopsia.

Por el momento, no hay detenidos y el hecho está siendo investigado como un presunto siniestro laboral. La Fiscalía deberá establecer las circunstancias en las que cedió el tragaluz y las condiciones en las que se desarrollaban las tareas.

La investigación está a cargo del fiscal Francisco Pizarro y del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio. Las circunstancias del accidente todavía están bajo investigación y los primeros datos oficiales podrían ampliarse o modificarse a medida que avance la causa.

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