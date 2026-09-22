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San Juan Cerca llega a 9 de Julio con foco en la prevención por El Niño

El programa estatal se desplegará el jueves 24 de septiembre en la villa cabecera de 9 de Julio.

El operativo integral San Juan Cerca desembarcará este jueves 24 de septiembre en el departamento 9 de Julio, con una propuesta que suma la prevención ante inclemencias climáticas a su habitual oferta de trámites y atención médica. La jornada se desarrollará de 8:00 a 13:00 horas en la escuela Granaderos de San Martín, ubicada en la villa cabecera del municipio.

En esta oportunidad, en el marco de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE), las direcciones de Protección Civil y de Emergencia brindarán talleres y asesoramiento a vecinos y referentes comunitarios sobre cómo actuar ante eventuales temporales derivados del fenómeno de El Niño. Durante la actividad enseñarán a armar mochilas de emergencia, identificar zonas de riesgo en las viviendas, realizar mantenimiento de techos y difundirán las líneas telefónicas habilitadas ante contingencias.

A la par del abordaje preventivo, las familias del departamento podrán acceder a controles médicos de laboratorio, clínicos y odontológicos, además de estudios preventivos contra el cáncer de mama, cuello de útero y próstata. Como en cada edición, los asistentes podrán gestionar trámites y consultas de diversas reparticiones del Centro Cívico de forma gratuita y sin turno previo.

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