San Juan Cerca llega a 9 de Julio con foco en la prevención por El Niño

En esta oportunidad, en el marco de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE), las direcciones de Protección Civil y de Emergencia brindarán talleres y asesoramiento a vecinos y referentes comunitarios sobre cómo actuar ante eventuales temporales derivados del fenómeno de El Niño. Durante la actividad enseñarán a armar mochilas de emergencia, identificar zonas de riesgo en las viviendas, realizar mantenimiento de techos y difundirán las líneas telefónicas habilitadas ante contingencias.

A la par del abordaje preventivo, las familias del departamento podrán acceder a controles médicos de laboratorio, clínicos y odontológicos, además de estudios preventivos contra el cáncer de mama, cuello de útero y próstata. Como en cada edición, los asistentes podrán gestionar trámites y consultas de diversas reparticiones del Centro Cívico de forma gratuita y sin turno previo.