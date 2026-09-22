El operativo integral San Juan Cerca desembarcará este jueves 24 de septiembre en el departamento 9 de Julio, con una propuesta que suma la prevención ante inclemencias climáticas a su habitual oferta de trámites y atención médica. La jornada se desarrollará de 8:00 a 13:00 horas en la escuela Granaderos de San Martín, ubicada en la villa cabecera del municipio.
San Juan Cerca llega a 9 de Julio con foco en la prevención por El Niño
El programa estatal se desplegará el jueves 24 de septiembre en la villa cabecera de 9 de Julio.