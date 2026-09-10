Mérito Empresarial prepara su gran noche y Canal 8 está nominado

La resolución establece expresamente que la edición 2026 del premio es declarada de “interés social y productivo”, destacando así una iniciativa que busca reconocer el trabajo, la trayectoria y el esfuerzo de empresas, comercios y emprendimientos.

El reconocimiento legislativo llega mientras la organización avanza con los preparativos de una gala que tendrá una convocatoria importante. Serán más de 330 los rubros contemplados en las distintas categorías y se espera la presencia de más de 450 invitados.

La ceremonia buscará reunir en un mismo escenario a empresas con trayectoria, comercios, emprendimientos y nuevas generaciones vinculadas al sector productivo y comercial de San Juan. La noche tendrá además una fuerte impronta artística y de entretenimiento, con música, artistas locales, sorteos, regalos y otras propuestas previstas para una jornada que se extenderá durante varias horas.

La gala tendrá además un condimento especial para Canal 8. Marisa Gil, conductora de Noticiero 8 y una de las figuras del canal, será una de las encargadas de conducir la ceremonia junto a Horacio Cabak.

La elección de Marisa no será solamente una participación dentro de la conducción. Su presencia vinculará directamente a Canal 8 con una noche que tendrá como eje el reconocimiento a quienes forman parte de la vida económica y empresarial de la provincia.

Y mientras Marisa esté sobre el escenario, Noticiero 8 tendrá su propia expectativa, ya que se encuentra nominado en la categoría canal de aire. Así, la noche tendrá también una mirada puesta sobre los medios y su lugar dentro de la comunidad sanjuanina, en una gala que buscará reunir diferentes actividades y sectores.

La entrega de premios será apenas una parte de una propuesta que la organización prepara para extenderse durante aproximadamente siete horas. Habrá música y artistas locales tanto durante la recepción como sobre el escenario principal, con la intención de que el talento sanjuanino también tenga su espacio dentro de la celebración.

Una de las figuras anunciadas es Luve, representante de la música cuartetera, que aportará su show a una noche en la que también habrá regalos, sorteos y fuegos artificiales.

La organización anticipó además que habrá sorpresas que se conocerán durante la propia gala, buscando sumar momentos inesperados a una ceremonia que pretende combinar reconocimiento y entretenimiento.

Ese cruce entre experiencia y juventud aparece como uno de los aspectos más interesantes de una propuesta que no busca solamente señalar quién ganó una categoría, sino contar qué hay detrás de cada proyecto.

El 31 de octubre, el Salón Palmares será entonces mucho más que el escenario de una entrega de premios: será el punto de encuentro de buena parte del entramado empresarial, comercial y emprendedor de la provincia, con música, espectáculo y reconocimiento para quienes todos los días sostienen sus proyectos.