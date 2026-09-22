El juez Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir en un plazo de cinco días con la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que, en caso de incumplimiento, aplicará multas diarias. La medida responde a un pedido de las partes demandantes.
Ley de Financiamiento Universitario: la Justicia intimó al Gobierno a que cumpla con la norma
El juez Martín Cormick advirtió que aplicará sanciones económicas por cada jornada de incumplimiento. La resolución alcanza a los salarios y las becas contemplados en la legislación.