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Ley de Financiamiento Universitario: la Justicia intimó al Gobierno a que cumpla con la norma

El juez Martín Cormick advirtió que aplicará sanciones económicas por cada jornada de incumplimiento. La resolución alcanza a los salarios y las becas contemplados en la legislación.

El juez Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir en un plazo de cinco días con la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que, en caso de incumplimiento, aplicará multas diarias. La medida responde a un pedido de las partes demandantes.

El magistrado sostuvo que no existe un cumplimiento total de la medida cautelar dictada anteriormente, que se encuentra firme. Por ese motivo, ordenó al Estado Nacional que cumpla de manera efectiva con lo dispuesto en esa resolución judicial.

Además, estableció el apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas por cada día de demora.

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La resolución exige el "cumplimiento total" de la medida cautelar vinculada con la normativa, particularmente de los artículos 5 y 6. Esos puntos contemplan medidas relacionadas con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes y con las becas destinadas a estudiantes.

El conflicto se mantiene también en el plano salarial. Las universidades y los gremios docentes y no docentes sostienen que existe un atraso del 31,2% en los haberes, mientras que el Gobierno ofreció una recomposición del 3% durante la última negociación paritaria.

La disputa derivó en nuevas medidas de fuerza en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires. Los paros comenzaron esta semana y continuarán en el marco del reclamo por la aplicación de la legislación vigente.

Además, los sectores universitarios convocaron a una nueva marcha federal para el 15 de octubre. La protesta tendrá como epicentro el Palacio de Tribunales, donde buscarán reforzar el reclamo por el cumplimiento de las medidas vinculadas al financiamiento de las universidades.

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