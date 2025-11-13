"
Cómo es el procedimiento para obtener la Unión Convivencial

El Ministerio de Gobierno informó los pasos para registrar una unión convivencial en la provincia.

La unión convivencial consiste en registrar en el Libro de Uniones Convivenciales la unión de hecho entre dos personas mayores de edad que conviven en modo singular, público, notorio, estable, permanente y comparten un proyecto de vida en común. Este trámite permite dar un marco legal al vínculo convivencial y acceder a los derechos y obligaciones reconocidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Requisitos

  • Debe ser solicitada por ambos suscribiendo una declaración jurada ante el Registro Civil del domicilio de los convivientes o ante cualquier delegación.
  • Acreditar convivencia no menor a dos años.
  • Ser mayores de 18 años desde el inicio de la convivencia. Si la convivencia comenzó antes de esa edad, se contabiliza a partir de que ambas personas hayan cumplido los 18 años.
  • No estar unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado,ni por afinidad en línea recta.
  • Tener un domicilio denunciado en común.
  • Mantener la convivencia durante un período no inferior a dos años.
  • Testigos mayores de edad con DNI vigente, 2 en las oficinas de Registro Civil o 4 testigos fuera de las oficinas (salones u ptros lugares).

En caso de haber estado casado/a anteriormente, se debe presentar la sentencia de divorcio.

Si alguna de las partes es viuda/o, debe presentar la partida de defunción del cónyuge.

En caso de uniones convivenciales anteriores, será necesario presentar el certificado de cese correspondiente.

Documentación necesaria para inscribirse

  • DNI actual y fotocopia de ambas personas convivientes.
  • DNI actual y fotocopia de los testigos.
  • Partida de nacimiento de los convivientes, si nacieron fuera de la provincia.

Para casos especiales:

  • Partida de matrimonio con nota marginal en caso de divorcio.
  • Partida de defunción, en caso de viudez.

¿Dónde se puede hacer el trámite?

  • Edificio central del Registro Civil (calle Santa Fe, entre Mendoza y Entre Ríos):

Martes a jueves, de 07:30 a 12:30 hs.

Sin necesidad de turno previo.

  • Delegaciones zonales de los departamentos:

Lunes a viernes, de 07:30 a 12:30 hs.

También sin turno previo.

Valor del trámite

El valor de la inscripción de la unión convivencial es de $1000 (equivalente a 10 Unidades Tributarias).

