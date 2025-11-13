La unión convivencial consiste en registrar en el Libro de Uniones Convivenciales la unión de hecho entre dos personas mayores de edad que conviven en modo singular, público, notorio, estable, permanente y comparten un proyecto de vida en común. Este trámite permite dar un marco legal al vínculo convivencial y acceder a los derechos y obligaciones reconocidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.
Cómo es el procedimiento para obtener la Unión Convivencial
El Ministerio de Gobierno informó los pasos para registrar una unión convivencial en la provincia.