Cómo es el procedimiento para obtener la Unión Convivencial

Si alguna de las partes es viuda/o, debe presentar la partida de defunción del cónyuge.

En caso de uniones convivenciales anteriores, será necesario presentar el certificado de cese correspondiente.

Documentación necesaria para inscribirse

DNI actual y fotocopia de ambas personas convivientes.

DNI actual y fotocopia de los testigos.

Partida de nacimiento de los convivientes, si nacieron fuera de la provincia.

Para casos especiales:

Partida de matrimonio con nota marginal en caso de divorcio.

Partida de defunción, en caso de viudez.

¿Dónde se puede hacer el trámite?

Edificio central del Registro Civil (calle Santa Fe, entre Mendoza y Entre Ríos):

Martes a jueves, de 07:30 a 12:30 hs.

Sin necesidad de turno previo.

Delegaciones zonales de los departamentos:

Lunes a viernes, de 07:30 a 12:30 hs.

También sin turno previo.

Valor del trámite

El valor de la inscripción de la unión convivencial es de $1000 (equivalente a 10 Unidades Tributarias).