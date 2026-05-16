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Desapareció un adolescente de 13 años y piden ayuda para encontrarlo

Ciro Gauna fue visto por última vez este sábado por la tarde en inmediaciones de Calle 17 y Aberastain. Su familia y la Policía iniciaron una intensa búsqueda.

Horas de angustia y preocupación vive una familia de Pocito luego de la desaparición de Ciro Gauna, un adolescente de 13 años con síndrome de Down que fue visto por última vez durante la tarde de este sábado.

Según las primeras informaciones, el joven desapareció cerca de las 16 en la zona de Calle 17 y Avenida Aberastain, en inmediaciones del cementerio departamental. Desde entonces no hubo novedades sobre su paradero y rápidamente comenzó un operativo de búsqueda encabezado por familiares y personal policial.

De acuerdo con los datos difundidos para facilitar su identificación, Ciro vestía ropa deportiva gris, compuesta por un pantalón jogging y un buzo del mismo color.

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Además, utiliza lentes. Tras conocerse la noticia, la imagen del adolescente comenzó a circular rápidamente en redes sociales, grupos vecinales y cadenas de mensajería, donde vecinos de Pocito y otros departamentos colaboran con la difusión.

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La preocupación por el frío y la noche

Fuentes cercanas a la familia señalaron que uno de los principales temores es que el joven se haya desorientado mientras caminaba por la zona.

La preocupación creció todavía más por las bajas temperaturas que afectan a San Juan durante este fin de semana y por la llegada de la noche, en medio de un sábado marcado por el viento y el frío intenso.

Mientras continúa la búsqueda, familiares y allegados pidieron a la comunidad mantenerse alerta y aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo. Ante cualquier información, solicitaron comunicarse inmediatamente al 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

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