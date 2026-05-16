Desapareció un adolescente de 13 años y piden ayuda para encontrarlo

Además, utiliza lentes. Tras conocerse la noticia, la imagen del adolescente comenzó a circular rápidamente en redes sociales, grupos vecinales y cadenas de mensajería, donde vecinos de Pocito y otros departamentos colaboran con la difusión.

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La preocupación por el frío y la noche

Fuentes cercanas a la familia señalaron que uno de los principales temores es que el joven se haya desorientado mientras caminaba por la zona.

La preocupación creció todavía más por las bajas temperaturas que afectan a San Juan durante este fin de semana y por la llegada de la noche, en medio de un sábado marcado por el viento y el frío intenso.

Mientras continúa la búsqueda, familiares y allegados pidieron a la comunidad mantenerse alerta y aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo. Ante cualquier información, solicitaron comunicarse inmediatamente al 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.