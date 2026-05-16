"No conviene adelantarlo": otro sector comercial salió a rechazar el cambio

La principal preocupación gira en torno al impacto que tendría sobre las ventas de mitad de mes. Desde el sector sostienen que adelantar el festejo podría “acortar” el período de consumo fuerte que normalmente se concentra hacia el cierre de la quincena.

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En otras palabras, consideran que muchos comercios perderían días clave de facturación si las compras se trasladan anticipadamente.

La propuesta alternativa: promociones y comercios abiertos

Frente a eso, los comerciantes propusieron otra alternativa: mantener el Día del Padre en la fecha prevista y potenciar las ventas durante el viernes 19 y sábado 20 de junio, aprovechando el feriado y el mayor movimiento de personas en las calles.

La idea es que los negocios trabajen normalmente durante esos días, acompañados por promociones, descuentos y ofertas especiales para incentivar las compras de último momento. Además, plantearon trasladar el descanso comercial al lunes 22 de junio, una jornada donde históricamente el nivel de actividad baja considerablemente.

Un contexto económico que preocupa al sector

El planteo aparece en un escenario donde el comercio sanjuanino continúa buscando herramientas para sostener las ventas en medio de la caída del consumo y el ajuste económico. Desde la Cámara de Comerciantes Unidos remarcaron que mantener activos los días de mayor circulación comercial puede representar una diferencia importante para muchos negocios locales.

También señalaron que el esquema permitiría beneficiar tanto a las familias, que contarían con más tiempo para realizar compras, como a los comerciantes, que podrían aprovechar un fin de semana completo de movimiento económico.

La discusión surgió luego de que la Cámara de Comercio de San Juan elevara a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) el pedido formal para adelantar la celebración del Día del Padre al 14 de junio. Sin embargo, por ahora no existe una definición oficial sobre posibles cambios en la fecha.