Nuevos cruces en el Gobierno: Villarruel cargó contra Petri y Bullrich

La vicepresidenta volvió a exponer diferencias dentro del oficialismo y lanzó fuertes críticas contra Luis Petri y Patricia Bullrich a través de redes sociales.

La interna dentro del Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel apuntara públicamente contra Luis Petri y Patricia Bullrich mediante una serie de mensajes publicados en redes sociales.

Las declaraciones surgieron durante la noche del viernes, en respuesta a publicaciones vinculadas a la situación de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. Villarruel cuestionó con dureza la gestión de Petri al frente del Ministerio de Defensa y sostuvo que durante su administración se profundizaron problemas estructurales en el área.

“Imposible pensar en soberanía si la Defensa no puede cumplir con sus funciones básicas”, expresó la vicepresidenta en uno de los mensajes.

Además, afirmó que la gestión del dirigente mendocino continuó “el mismo sendero” que los gobiernos kirchneristas en materia de Defensa y habló de una “reivindicación falsa” hacia las Fuerzas Armadas.

Críticas por la obra social militar

En otro tramo de sus publicaciones, Villarruel hizo referencia a la situación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y cuestionó el estado del sistema de atención para militares y sus familias. También acusó a Petri de preocuparse más por las discusiones en redes sociales que por responder a los cuestionamientos sobre su paso por el ministerio.

La tensión escaló todavía más cuando la vicepresidenta recordó el debate presidencial de 2023, donde Petri acompañó a Bullrich como candidato a vicepresidente. “Era un playmobil en el debate”, escribió Villarruel en una respuesta que rápidamente tuvo repercusión política y mediática.

El cruce con Bullrich

La vicepresidenta también cuestionó a Patricia Bullrich al referirse a la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), impulsado por la ministra de Seguridad junto al presidente Javier Milei.

Villarruel calificó esa iniciativa como una “fantochada” y criticó además la situación actual de la Policía Federal, mencionando problemas salariales y el deterioro del Hospital Churruca.

Las nuevas declaraciones volvieron a dejar expuestas las diferencias internas dentro del oficialismo, en medio de una relación cada vez más distante entre la vicepresidenta y distintos sectores del Gobierno nacional.

