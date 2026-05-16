Nuevos cruces en el Gobierno: Villarruel cargó contra Petri y Bullrich

Además, afirmó que la gestión del dirigente mendocino continuó “el mismo sendero” que los gobiernos kirchneristas en materia de Defensa y habló de una “reivindicación falsa” hacia las Fuerzas Armadas.
Críticas por la obra social militar
En otro tramo de sus publicaciones, Villarruel hizo referencia a la situación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y cuestionó el estado del sistema de atención para militares y sus familias. También acusó a Petri de preocuparse más por las discusiones en redes sociales que por responder a los cuestionamientos sobre su paso por el ministerio.
La tensión escaló todavía más cuando la vicepresidenta recordó el debate presidencial de 2023, donde Petri acompañó a Bullrich como candidato a vicepresidente. “Era un playmobil en el debate”, escribió Villarruel en una respuesta que rápidamente tuvo repercusión política y mediática.
El cruce con Bullrich
La vicepresidenta también cuestionó a Patricia Bullrich al referirse a la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), impulsado por la ministra de Seguridad junto al presidente Javier Milei.
Villarruel calificó esa iniciativa como una “fantochada” y criticó además la situación actual de la Policía Federal, mencionando problemas salariales y el deterioro del Hospital Churruca.
Las nuevas declaraciones volvieron a dejar expuestas las diferencias internas dentro del oficialismo, en medio de una relación cada vez más distante entre la vicepresidenta y distintos sectores del Gobierno nacional.