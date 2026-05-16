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Capturaron a los acusados del robo a una vivienda y abuso a una menor

La Policía realizó allanamientos simultáneos en Capital y detuvo a tres sospechosos por el violento asalto ocurrido en Concepción. Recuperaron elementos robados y prendas clave para la causa.

La investigación por el violento asalto ocurrido durante la madrugada del sábado en una vivienda de Concepción tuvo un avance clave en las últimas horas: la Policía detuvo a tres sospechosos señalados como presuntos integrantes de la banda acusada del robo y del abuso sexual sufrido por una menor de 13 años.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a este medio que los procedimientos se realizaron mediante allanamientos simultáneos en distintos puntos de Capital, luego de un trabajo de análisis de cámaras de seguridad y tareas investigativas realizadas por personal policial y judicial.

Uno de los operativos se concretó en el barrio Cabot, sobre calle Mary O'Graham, donde fue detenido un hombre de apellido Vila, señalado en la causa como el presunto autor del abuso sexual denunciado por la familia.

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En paralelo, otro allanamiento se llevó adelante en el barrio Costa Canal II, sobre calle Rogelio Cerdera, donde los investigadores capturaron a un sujeto de apellido Tello. El tercer implicado es un adolescente de apellido González, quien quedó a disposición del Juzgado de Menores por tratarse de una persona menor de edad.

Con estas detenciones, las autoridades aseguraron que no quedan prófugos vinculados al ataque.

Durante los procedimientos, los investigadores lograron recuperar gran parte de los objetos robados en la vivienda de las víctimas. Entre los elementos secuestrados aparecen teléfonos celulares, una notebook, mochilas y documentación personal denunciada como sustraída tras el asalto.

Además, una de las pruebas consideradas importantes para la causa fue el hallazgo de las prendas de vestir que habrían sido utilizadas por los sospechosos durante el hecho. Ahora serán sometidas a peritajes para intentar consolidar evidencia dentro del expediente.

Cómo sigue la causa

La investigación es encabezada por la fiscal Claudia Salica, de la UFI Delitos contra la Propiedad, junto a los ayudantes fiscales Ignacio Domínguez y Verónica Prividera.

También participaron efectivos de la Central de Policía, personal de Brigada Norte, investigadores de la Brigada de la UFI y profesionales de ANIVI, que intervienen en la asistencia y contención de la víctima.

Uno de los próximos pasos considerados clave en el expediente será la realización de la Cámara Gesell a la menor, instancia que podría resultar determinante para reconstruir lo ocurrido durante el ataque.

Mientras tanto, los tres acusados permanecen detenidos y quedaron vinculados a una causa que investiga delitos de robo agravado y abuso sexual.

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