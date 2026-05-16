Sin tránsito: el temporal obligó al cierre preventivo del Paso de Agua Negra

Las autoridades señalaron que el escenario meteorológico en la cordillera presenta complicaciones por nevadas, acumulación de hielo sobre la calzada y baja visibilidad, factores que incrementan el riesgo para la circulación vehicular en zonas de montaña.

El cierre de Agua Negra ocurre en medio de un panorama climático complejo en distintos corredores internacionales entre Argentina y Chile.

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En paralelo, el Paso Internacional Cristo Redentor también fue cerrado este viernes debido a las intensas nevadas registradas en alta montaña.

La disposición en ese corredor fue anunciada por la Coordinación del Centro de Frontera, dependiente del Ministerio del Interior argentino, que suspendió el tránsito en ambos sentidos para todo tipo de vehículos. Durante la jornada, además, se reportaron alrededor de 700 camiones varados por las restricciones y el fuerte temporal.

Como parte del operativo preventivo en Mendoza, también se dispuso el cierre de la barrera de Uspallata para evitar que vehículos avanzaran hacia las zonas más comprometidas por las nevadas.

En ambos pasos fronterizos, las autoridades explicaron que las precipitaciones níveas generan una combinación peligrosa de hielo, nieve acumulada y reducción de visibilidad, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad.

El impacto de estas restricciones no solo afecta a turistas y viajeros particulares, sino también al transporte internacional de cargas y al movimiento comercial entre ambos países. Cada invierno, los corredores cordilleranos se convierten en puntos sensibles ante los cambios bruscos del clima, aunque el temporal de las últimas horas obligó a reforzar las acciones preventivas.

Mientras tanto, equipos de Vialidad y organismos fronterizos continúan monitoreando la evolución del fenómeno climático para evaluar una eventual reapertura cuando las condiciones permitan garantizar circulación segura.

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Teléfonos útiles para viajeros

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

0800-222-6272

0800-333-0073

Secretaría de Relaciones Institucionales

(264) 4307246

4307251

4307208

Gendarmería Nacional

Sección Las Flores: (2647) 497002

Escuadrón 25 Jáchal: (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad

(264) 4213534

4212966

4212532

Hospital Tomás Perón de Rodeo

Emergencias: 107

Además, recomendaron evitar emprender viaje hacia la cordillera hasta que se confirme oficialmente la reapertura de los pasos internacionales.