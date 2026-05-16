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Sin tránsito: el temporal obligó al cierre preventivo del Paso de Agua Negra

El Gobierno de San Juan confirmó el cierre preventivo del Paso de Agua Negra por fenómenos climáticos adversos. La medida regirá hasta nuevo aviso.

El Gobierno de San Juan informó este viernes el cierre preventivo del Paso Internacional de Agua Negra debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la cordillera. La interrupción del tránsito afecta a la Ruta Nacional 150 y se mantendrá durante el resto de la jornada del 16 de mayo y hasta nuevo aviso.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, ante el avance del temporal en alta montaña y el deterioro de las condiciones de transitabilidad.

Desde el Ejecutivo provincial recomendaron a quienes tenían previsto viajar hacia Chile o ingresar al país mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales, especialmente mediante el sitio web del paso fronterizo.

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Las autoridades señalaron que el escenario meteorológico en la cordillera presenta complicaciones por nevadas, acumulación de hielo sobre la calzada y baja visibilidad, factores que incrementan el riesgo para la circulación vehicular en zonas de montaña.

El cierre de Agua Negra ocurre en medio de un panorama climático complejo en distintos corredores internacionales entre Argentina y Chile.

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En paralelo, el Paso Internacional Cristo Redentor también fue cerrado este viernes debido a las intensas nevadas registradas en alta montaña.

La disposición en ese corredor fue anunciada por la Coordinación del Centro de Frontera, dependiente del Ministerio del Interior argentino, que suspendió el tránsito en ambos sentidos para todo tipo de vehículos. Durante la jornada, además, se reportaron alrededor de 700 camiones varados por las restricciones y el fuerte temporal.

Como parte del operativo preventivo en Mendoza, también se dispuso el cierre de la barrera de Uspallata para evitar que vehículos avanzaran hacia las zonas más comprometidas por las nevadas.

En ambos pasos fronterizos, las autoridades explicaron que las precipitaciones níveas generan una combinación peligrosa de hielo, nieve acumulada y reducción de visibilidad, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad.

El impacto de estas restricciones no solo afecta a turistas y viajeros particulares, sino también al transporte internacional de cargas y al movimiento comercial entre ambos países. Cada invierno, los corredores cordilleranos se convierten en puntos sensibles ante los cambios bruscos del clima, aunque el temporal de las últimas horas obligó a reforzar las acciones preventivas.

Mientras tanto, equipos de Vialidad y organismos fronterizos continúan monitoreando la evolución del fenómeno climático para evaluar una eventual reapertura cuando las condiciones permitan garantizar circulación segura.

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Teléfonos útiles para viajeros

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

  • 0800-222-6272
  • 0800-333-0073

Secretaría de Relaciones Institucionales

  • (264) 4307246
  • 4307251
  • 4307208

Gendarmería Nacional

  • Sección Las Flores: (2647) 497002
  • Escuadrón 25 Jáchal: (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad

  • (264) 4213534
  • 4212966
  • 4212532

Hospital Tomás Perón de Rodeo

  • Emergencias: 107

Además, recomendaron evitar emprender viaje hacia la cordillera hasta que se confirme oficialmente la reapertura de los pasos internacionales.

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