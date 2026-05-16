Sin tránsito: el temporal obligó al cierre preventivo del Paso de Agua Negra

Las autoridades señalaron que el escenario meteorológico en la cordillera presenta complicaciones por nevadas, acumulación de hielo sobre la calzada y baja visibilidad, factores que incrementan el riesgo para la circulación vehicular en zonas de montaña.
El cierre de Agua Negra ocurre en medio de un panorama climático complejo en distintos corredores internacionales entre Argentina y Chile.
En paralelo, el Paso Internacional Cristo Redentor también fue cerrado este viernes debido a las intensas nevadas registradas en alta montaña.
La disposición en ese corredor fue anunciada por la Coordinación del Centro de Frontera, dependiente del Ministerio del Interior argentino, que suspendió el tránsito en ambos sentidos para todo tipo de vehículos. Durante la jornada, además, se reportaron alrededor de 700 camiones varados por las restricciones y el fuerte temporal.
Como parte del operativo preventivo en Mendoza, también se dispuso el cierre de la barrera de Uspallata para evitar que vehículos avanzaran hacia las zonas más comprometidas por las nevadas.
En ambos pasos fronterizos, las autoridades explicaron que las precipitaciones níveas generan una combinación peligrosa de hielo, nieve acumulada y reducción de visibilidad, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad.
El impacto de estas restricciones no solo afecta a turistas y viajeros particulares, sino también al transporte internacional de cargas y al movimiento comercial entre ambos países. Cada invierno, los corredores cordilleranos se convierten en puntos sensibles ante los cambios bruscos del clima, aunque el temporal de las últimas horas obligó a reforzar las acciones preventivas.
Mientras tanto, equipos de Vialidad y organismos fronterizos continúan monitoreando la evolución del fenómeno climático para evaluar una eventual reapertura cuando las condiciones permitan garantizar circulación segura.
Teléfonos útiles para viajeros
Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional
- 0800-222-6272
- 0800-333-0073
Secretaría de Relaciones Institucionales
- (264) 4307246
- 4307251
- 4307208
Gendarmería Nacional
- Sección Las Flores: (2647) 497002
- Escuadrón 25 Jáchal: (2647) 420473
Dirección Nacional de Vialidad
- (264) 4213534
- 4212966
- 4212532
Hospital Tomás Perón de Rodeo
Además, recomendaron evitar emprender viaje hacia la cordillera hasta que se confirme oficialmente la reapertura de los pasos internacionales.