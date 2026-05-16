Dos sujetos robaron e intentaron escapar y terminaron detenidos

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Según indicaron fuentes policiales, el sospechoso había ingresado sin autorización al establecimiento y le pidieron que abandonara el lugar. En ese momento, un hombre de 40 años aseguró que le habían sustraído un celular Motorola.

La secuencia terminó de complicarse para el acusado cuando intentó huir: mientras escapaba, se le cayó el teléfono presuntamente robado y fue retenido por personal de seguridad hasta la llegada de los efectivos.

En el lugar intervino el ayudante fiscal Sebastián Miranda, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

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El segundo caso ocurrió en el barrio La Estación, en Rawson, y tuvo como protagonista a un hombre que terminó condenado tras ser identificado por la ropa que llevaba puesta durante la fuga. Según la investigación, el hecho ocurrió el pasado 11 de mayo cerca de las 22.14, cuando un vecino regresó a su vivienda y descubrió que habían ingresado por la parte posterior de la propiedad.

El portón estaba abierto y una ventana de la habitación de su hija había sido violentada. Al revisar el interior de la casa, constató el faltante de una caja con un caloventor marca “Ale”.

Sin embargo, el damnificado alcanzó a ver al sospechoso escapando con el objeto entre los brazos. Lo que le permitió aportar una descripción rápida fue una prenda muy visible: una campera del Club Boca Juniors.

Con esos datos, efectivos de la Motorizada Nº 2 desplegaron un operativo y localizaron a un hombre con características similares a unos 300 metros del lugar, en inmediaciones del Parque de Rawson.

Cuando advirtió la presencia policial, intentó escapar atravesando viviendas y luego ingresó al parque, aunque finalmente fue reducido y detenido. Se trataba de Lucas Paul Mazzaforte, quien todavía llevaba el caloventor robado.

Este jueves, mediante un juicio abreviado acordado entre Fiscalía y la defensa, fue condenado a cuatro meses de prisión efectiva por robo simple. Además, se declaró su reincidencia y continuará detenido bajo prisión preventiva.