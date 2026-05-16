Ventanas y frío: el truco para mantener el calor dentro de casa en invierno

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Las cinco soluciones más usadas para conservar el calor

Aunque muchas personas creen que la única solución es cambiar todas las ventanas, existen alternativas más económicas y rápidas que ayudan a mejorar el aislamiento térmico sin hacer grandes obras.

Revisar cierres y bisagras

Una ventana que no cierra bien deja pasar aire frío aunque el espacio parezca mínimo. Por eso, especialistas recomiendan controlar bisagras, manijas y cerraduras para asegurar un cierre hermético.

También aconsejan lubricar los herrajes varias veces al año para evitar desgaste y mejorar la presión entre el marco y la hoja de la ventana.

Cambiar burletes y gomas

Los burletes cumplen una función clave para bloquear filtraciones de aire. Con el tiempo se endurecen, se despegan o pierden efectividad. En ventanas de aluminio, PVC o madera, reemplazar esas tiras de goma o espuma puede marcar una diferencia importante en la temperatura interior.

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Sellar grietas y espacios invisibles

Muchas corrientes de aire ingresan por pequeñas aberturas entre la pared y el marco de la ventana. En esos casos, se recomienda usar silicona o espuma expandida para tapar filtraciones. Las cajas de persianas también suelen convertirse en un punto débil, sobre todo en viviendas antiguas.

Colocar láminas aislantes

Otra alternativa económica es aplicar películas aislantes sobre el vidrio. Estas láminas ayudan a conservar el calor interior y funcionan de manera similar al doble vidrio. El sistema genera una pequeña cámara de aire que mejora la resistencia térmica y reduce el ingreso de frío.

Cortinas gruesas y mantenimiento en ventanas de madera

En casas antiguas con marcos de madera, el mantenimiento resulta clave. La humedad puede deformar la estructura y generar filtraciones. Los especialistas recomiendan sumar burletes autoadhesivos, sellar grietas con masilla y utilizar cortinas térmicas para reforzar el aislamiento.

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Cuando las soluciones caseras no alcanzan

En viviendas donde el frío se vuelve un problema constante, existen opciones más avanzadas como el doble o triple vidriado, marcos de PVC o sistemas con rotura de puente térmico. Aunque requieren mayor inversión, estos sistemas permiten mejorar notablemente la eficiencia energética y reducir el consumo de calefacción durante el invierno.

De todos modos, los expertos coinciden en un punto: incluso las mejores ventanas necesitan mantenimiento periódico para conservar su capacidad de aislamiento y evitar pérdidas de calor con el paso del tiempo.