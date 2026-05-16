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Ventanas y frío: el truco para mantener el calor dentro de casa en invierno

Con la llegada del frío, las ventanas y puertas se convierten en uno de los principales puntos de pérdida de calor. Qué recomiendan los especialistas para mejorar el aislamiento.

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas rutinas empiezan a repetirse en los hogares: cerrar puertas rápido, subir persianas para aprovechar el poco sol del invierno y prender la calefacción aunque sea por unos minutos. Sin embargo, en muchos casos eso no alcanza para mantener una temperatura confortable dentro de casa.

Uno de los problemas más comunes aparece en ventanas y puertas mal aisladas. Según especialistas del sector inmobiliario y energético, más del 30% del calor generado por la calefacción puede perderse por filtraciones de aire, marcos deteriorados o vidrios sin aislamiento adecuado.

El resultado no solo impacta en la factura de luz o gas. También genera ambientes más fríos, humedad, condensación y hasta aparición de moho, especialmente en dormitorios y sectores poco ventilados.

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Las cinco soluciones más usadas para conservar el calor

Aunque muchas personas creen que la única solución es cambiar todas las ventanas, existen alternativas más económicas y rápidas que ayudan a mejorar el aislamiento térmico sin hacer grandes obras.

Revisar cierres y bisagras

Una ventana que no cierra bien deja pasar aire frío aunque el espacio parezca mínimo. Por eso, especialistas recomiendan controlar bisagras, manijas y cerraduras para asegurar un cierre hermético.

También aconsejan lubricar los herrajes varias veces al año para evitar desgaste y mejorar la presión entre el marco y la hoja de la ventana.

Cambiar burletes y gomas

Los burletes cumplen una función clave para bloquear filtraciones de aire. Con el tiempo se endurecen, se despegan o pierden efectividad. En ventanas de aluminio, PVC o madera, reemplazar esas tiras de goma o espuma puede marcar una diferencia importante en la temperatura interior.

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Sellar grietas y espacios invisibles

Muchas corrientes de aire ingresan por pequeñas aberturas entre la pared y el marco de la ventana. En esos casos, se recomienda usar silicona o espuma expandida para tapar filtraciones. Las cajas de persianas también suelen convertirse en un punto débil, sobre todo en viviendas antiguas.

Colocar láminas aislantes

Otra alternativa económica es aplicar películas aislantes sobre el vidrio. Estas láminas ayudan a conservar el calor interior y funcionan de manera similar al doble vidrio. El sistema genera una pequeña cámara de aire que mejora la resistencia térmica y reduce el ingreso de frío.

Cortinas gruesas y mantenimiento en ventanas de madera

En casas antiguas con marcos de madera, el mantenimiento resulta clave. La humedad puede deformar la estructura y generar filtraciones. Los especialistas recomiendan sumar burletes autoadhesivos, sellar grietas con masilla y utilizar cortinas térmicas para reforzar el aislamiento.

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Cuando las soluciones caseras no alcanzan

En viviendas donde el frío se vuelve un problema constante, existen opciones más avanzadas como el doble o triple vidriado, marcos de PVC o sistemas con rotura de puente térmico. Aunque requieren mayor inversión, estos sistemas permiten mejorar notablemente la eficiencia energética y reducir el consumo de calefacción durante el invierno.

De todos modos, los expertos coinciden en un punto: incluso las mejores ventanas necesitan mantenimiento periódico para conservar su capacidad de aislamiento y evitar pérdidas de calor con el paso del tiempo.

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