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Una familia sufrió un robo que incluyó salvaje ataque: buscan a los autores

Tres delincuentes ingresaron a una vivienda de Concepción durante la madrugada, maniataron a una familia y uno de ellos abusó de una adolescente de 13 años. No hay detenidos.

Una familia de Concepción vivió momentos de extrema tensión durante la madrugada de este sábado, cuando tres delincuentes ingresaron a su vivienda mientras dormían, redujeron a los ocupantes y escaparon con distintos elementos de valor.

El episodio ocurrió en una casa de Capital y es investigado por personal de la UFI de Delitos contra la Propiedad y la UFI ANIVI debido a la gravedad de los hechos denunciados. Según indicaron fuentes policiales, en el domicilio se encontraban una mujer junto a sus dos hijos, un niño de 8 años y una adolescente de 13.

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De acuerdo a la denuncia, los delincuentes sorprendieron a la familia mientras descansaba, los maniataron y recorrieron la vivienda en busca de objetos de valor. Durante el asalto, uno de los atacantes habría abusado sexualmente de la adolescente, situación que agravó aún más el cuadro investigado por la Justicia.

Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon con notebooks, teléfonos celulares y otros efectos personales. Hasta el momento no trascendió si también sustrajeron dinero en efectivo.

Luego de la denuncia, distintas dependencias policiales comenzaron un operativo para intentar identificar a los responsables. Los investigadores trabajan sobre cámaras de seguridad de la zona y peritajes realizados dentro de la vivienda para reconstruir cómo actuaron los atacantes y hacia dónde escaparon.

Por ahora no hay personas detenidas. La causa quedó bajo intervención de la UFI de Delitos contra la Propiedad y la UFI ANIVI, que avanzan con distintas medidas judiciales y de contención para las víctimas.

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