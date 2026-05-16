Declaró el niño intoxicado con cocaína en Cámara Gesell: ¿Cómo sigue el caso?

Según trascendió de fuentes judiciales, el niño recordó haberse caído mientras jugaba y golpeado fuertemente, aunque dijo no poder reconstruir con claridad qué ocurrió después.

Durante el encuentro con los profesionales judiciales, el pequeño también relató que estuvo jugando con otros chicos y que, tras la caída, se asustó mucho. Incluso, según fuentes vinculadas a la causa, expresó: “Creí que me estaba muriendo”.

Siempre de acuerdo a la información incorporada al expediente, el niño contó que luego perdió el conocimiento y recordó haberse despertado mientras le colocaban hielo en la cabeza. Más tarde, dijo haber despertado nuevamente ya internado en el hospital.

En otro tramo de la entrevista, cuando le preguntaron si alguien lo había golpeado o lastimado, respondió que no.

Cómo comenzó el caso

La causa se inició el pasado 30 de abril, cuando el menor quedó al cuidado de su padre luego de ser retirado de la escuela a pedido de la madre, de quien el hombre está separado. Según la investigación, el niño permaneció junto a su padre en una vivienda del barrio Licciardi, en Rawson, hasta el mediodía del 1 de mayo.

Ese día, el hombre llamó a la madre del pequeño para avisarle que el nene había sido trasladado de urgencia al Hospital de Pocito por vómitos y un supuesto golpe en la cabeza. Sin embargo, cuando el menor fue derivado posteriormente al Hospital Rawson, los médicos detectaron un cuadro más delicado.

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Los análisis realizados arrojaron resultado positivo para cocaína, aunque inicialmente de manera “tenue”, según la fiscalía. Además, el médico legista constató lesiones recientes en la cabeza y en uno de los brazos del niño.

A eso se sumó un allanamiento realizado en la vivienda donde había estado el menor. Allí, efectivos policiales secuestraron un envoltorio con polvo blanco que será sometido a peritajes para determinar si efectivamente se trata de cocaína.

La situación judicial del padre

Actualmente, el padre del niño —identificado judicialmente con las iniciales R.M., de 35 años— permanece detenido e imputado por el presunto delito de lesiones agravadas por el vínculo. La causa es investigada por el fiscal Alberto Martínez y la ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras, ambos de la UFI CAVIG.

Fuentes judiciales señalaron que el relato del menor podría influir en la situación procesal del acusado, aunque aclararon que la investigación continúa abierta y todavía quedan medidas de prueba pendientes.

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Entre ellas, restan estudios toxicológicos más exhaustivos tanto al niño como al padre para determinar de qué manera se produjo el contacto con la sustancia y si existió negligencia, suministro accidental o algún otro delito.

Además, continúa interviniendo un Juzgado de Familia que adoptó medidas de protección y resguardo para el pequeño.

Por ahora, la Justicia intenta reconstruir con precisión qué ocurrió durante las horas en que el niño permaneció bajo cuidado de su padre y cómo terminó internado con lesiones y rastros de cocaína en su organismo.