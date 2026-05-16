El sanjuanino Tobías Martínez se metió entre los mejores de TC Pick Up

La actividad tuvo como gran dominador a Werner, que atraviesa un gran presente tras su reciente victoria en el Turismo Carretera y se quedó con la pole position a bordo de una Foton Tunland G7, modelo que disputa su primera temporada en la categoría.

Un sábado de menor a mayor

En la primera sesión clasificatoria, el más rápido había sido Ardusso con un tiempo de 1:28.455 sobre su Toyota Hilux del Coiro Competición. Entre los diez pilotos que lograron avanzar al segundo corte apareció Tobías Martínez, que volvió a meterse entre los protagonistas del fin de semana con un ritmo competitivo desde el arranque.