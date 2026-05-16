Tobías Martínez volvió a ser protagonista en las TC Pick Up y cerró una gran clasificación este sábado al finalizar tercero en la cuarta fecha del campeonato. El piloto sanjuanino mostró un rendimiento sólido durante toda la jornada y terminó detrás de Mariano Werner y Facundo Ardusso en la tanda definitiva.
El sanjuanino Tobías Martínez se metió entre los mejores de TC Pick Up
El piloto sanjuanino terminó tercero en la clasificación de la cuarta fecha de las TC Pick Up. La pole quedó en manos de Mariano Werner.