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El sanjuanino Tobías Martínez se metió entre los mejores de TC Pick Up

El piloto sanjuanino terminó tercero en la clasificación de la cuarta fecha de las TC Pick Up. La pole quedó en manos de Mariano Werner.

Tobías Martínez volvió a ser protagonista en las TC Pick Up y cerró una gran clasificación este sábado al finalizar tercero en la cuarta fecha del campeonato. El piloto sanjuanino mostró un rendimiento sólido durante toda la jornada y terminó detrás de Mariano Werner y Facundo Ardusso en la tanda definitiva.

La actividad tuvo como gran dominador a Werner, que atraviesa un gran presente tras su reciente victoria en el Turismo Carretera y se quedó con la pole position a bordo de una Foton Tunland G7, modelo que disputa su primera temporada en la categoría.

Un sábado de menor a mayor

En la primera sesión clasificatoria, el más rápido había sido Ardusso con un tiempo de 1:28.455 sobre su Toyota Hilux del Coiro Competición. Entre los diez pilotos que lograron avanzar al segundo corte apareció Tobías Martínez, que volvió a meterse entre los protagonistas del fin de semana con un ritmo competitivo desde el arranque.

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También clasificaron Gastón Mazzacane, Hernán Palazzo, Diego De Carlo, Ignacio Faín, Tomás Abdala, Otto Fritzler y Marco Dianda. En contraste, pilotos importantes como Agustín Canapino y Julián Santero quedaron eliminados en el primer corte.

Ya en la segunda tanda, Werner volvió a marcar el ritmo con un registro de 1:28.416 y avanzó al último corte junto a Ardusso, Tobías Martínez, Mazzacane, Faín y Palazzo. En la definición final, Werner terminó asegurando la pole con un tiempo de 1:28.353.

Ardusso quedó segundo y Tobías Martínez completó el podio clasificatorio con un destacado tercer puesto, consolidándose como uno de los pilotos más competitivos del fin de semana. El top cinco lo completaron Gastón Mazzacane e Ignacio Faín.

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