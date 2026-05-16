San Juan tendrá este sábado un fuerte cambio en las condiciones del tiempo con la llegada de un frente frío polar que hará caer de manera marcada las temperaturas en toda la provincia. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será una de las jornadas más frías en lo que va del año.
El frío golpea fuerte en San Juan: sábado con lluvia y ráfagas de 60 km/h
El ingreso de un frente frío polar provocará un brusco descenso de temperatura este sábado. Habrá lluvias durante gran parte de la jornada, ráfagas de hasta 60 km/h y nevadas en alta montaña.