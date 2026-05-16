El frío golpea fuerte en San Juan: sábado con lluvia y ráfagas de 60 km/h

El fenómeno también impactará con fuerza en la zona cordillerana, donde se esperan nevadas importantes. Incluso, en Mendoza ya se registraron complicaciones por el temporal y el Paso Internacional Cristo Redentor fue cerrado preventivamente por tiempo indeterminado debido a las condiciones climáticas.

En los departamentos alejados y sectores de montaña, las bajas temperaturas podrían mantenerse durante gran parte del fin de semana.

De acuerdo al pronóstico extendido del SMN, las condiciones comenzarán a mejorar recién durante el domingo, cuando las lluvias cesen y vuelva a aparecer el sol. Sin embargo, el frío continuará durante la próxima semana. Las máximas previstas no superarían los 17 grados, mientras que las mañanas seguirán siendo muy frías en toda la provincia.