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El frío golpea fuerte en San Juan: sábado con lluvia y ráfagas de 60 km/h

El ingreso de un frente frío polar provocará un brusco descenso de temperatura este sábado. Habrá lluvias durante gran parte de la jornada, ráfagas de hasta 60 km/h y nevadas en alta montaña.

San Juan tendrá este sábado un fuerte cambio en las condiciones del tiempo con la llegada de un frente frío polar que hará caer de manera marcada las temperaturas en toda la provincia. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será una de las jornadas más frías en lo que va del año.

El pronóstico anticipa una máxima de apenas 14 grados y una mínima cercana a los 6°, en un contexto de cielo mayormente cubierto, lluvias persistentes y viento Sur intenso. Las precipitaciones comenzaron durante la madrugada y se mantendrán durante buena parte del día, aunque la probabilidad de lluvias será más alta entre la mañana y la tarde del sábado.

Además, el viento del sector sur se hará sentir con fuerza desde media mañana, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora, generando una sensación térmica todavía más baja en distintos puntos de la provincia.

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El fenómeno también impactará con fuerza en la zona cordillerana, donde se esperan nevadas importantes. Incluso, en Mendoza ya se registraron complicaciones por el temporal y el Paso Internacional Cristo Redentor fue cerrado preventivamente por tiempo indeterminado debido a las condiciones climáticas.

En los departamentos alejados y sectores de montaña, las bajas temperaturas podrían mantenerse durante gran parte del fin de semana.

De acuerdo al pronóstico extendido del SMN, las condiciones comenzarán a mejorar recién durante el domingo, cuando las lluvias cesen y vuelva a aparecer el sol. Sin embargo, el frío continuará durante la próxima semana. Las máximas previstas no superarían los 17 grados, mientras que las mañanas seguirán siendo muy frías en toda la provincia.

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