Frío, húmedo y ventoso: asì estará el clima hasta este domingo a la tarde

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Alerta amarilla por viento sur

Frente a este escenario, la Dirección de Protección Civil emitió una alerta amarilla por viento sur para gran parte del sector este provincial. El fenómeno afectará principalmente a los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se esperan vientos sostenidos de entre 30 y 40 kilómetros por hora.

Sin embargo, la principal preocupación está puesta en las ráfagas, que podrían superar los 65 km/h durante la noche de este sábado y las primeras horas del domingo.

Además del viento, las lluvias continuarán de manera intermitente. En algunas zonas se registran precipitaciones leves y cortadas, mientras que en otros sectores las condiciones se presentan un poco más intensas y persistentes.

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De acuerdo al pronóstico, el domingo mantendrá características similares: cielo mayormente nublado, ambiente frío y probabilidad de lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana.

La temperatura máxima rondaría los 11 °C y el viento sur continuará presente, aunque con menor intensidad hacia la tarde. Recién desde el lunes comenzaría una leve mejora en las condiciones meteorológicas, aunque el frío seguirá presente durante buena parte de la semana.

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Ante la intensidad del viento, desde Protección Civil pidieron extremar precauciones y evitar situaciones de riesgo.

Entre las principales recomendaciones aparecen:

Asegurar objetos que puedan volarse.

Evitar estacionar debajo de árboles o carteles.

Circular con precaución, especialmente en rutas.

Mantener distancia entre vehículos.

Tener linternas o celulares cargados ante posibles cortes de energía.

Además, recordaron que ante cualquier emergencia se encuentran habilitados los teléfonos 911, 100 de Bomberos y 103 de Protección Civil.