Allanaron una casa en Capital y detuvieron a dos mujeres por venta de droga

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Según informaron fuentes oficiales, el allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Garantías, a cargo de la jueza subrogante Eliana Beatríz Ratta Rivas, con intervención del Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos dirigida por la fiscal Carolina Menéndez, bajo la órbita de la Fiscalía Federal de San Juan encabezada por Francisco Maldonado.

Las sorprendieron fraccionando droga

De acuerdo a la investigación, una de las detenidas era señalada como la principal sospechosa y presunta organizadora de la venta de estupefacientes en pequeñas dosis, actividad que realizaba junto a la otra mujer aprehendida.

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Durante el operativo, ambas fueron sorprendidas dentro de la vivienda mientras fraccionaban droga, situación que permitió la detención inmediata.

En el lugar, los efectivos secuestraron cocaína, cannabis sativa (marihuana), balanzas de precisión, elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias y dinero en efectivo, considerado de interés para la causa.

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La causa sigue en investigación

Las dos mujeres quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de las maniobras y analizar el material secuestrado durante el allanamiento.

Desde la Policía Federal indicaron que el procedimiento forma parte de los operativos que se vienen realizando en San Juan en el marco de la lucha contra el narcotráfico y la comercialización ilegal de drogas.