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Con plantel definido, San Martín visita a Almagro este domingo

El Verdinegro confirmó la lista de convocados para enfrentar este domingo a Almagro por la Primera Nacional. El partido se jugará desde las 15:30 en Buenos Aires.

San Martín dio a conocer este sábado la lista de jugadores convocados para el partido frente a Club Almagro, correspondiente a la fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará este domingo desde las 15:30 en el estadio Tres de Febrero, donde el Verdinegro buscará sumar fuera de casa para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

La presentación llega en un contexto especial para el equipo sanjuanino, que viene de quedar eliminado de la Copa Argentina tras perder por penales ante Platense luego de igualar sin goles en los 90 minutos.

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En la previa del compromiso, el club también difundió imágenes del último entrenamiento realizado en un predio de la Asociación del Fútbol Argentino. En el video compartido por las redes oficiales se observaron trabajos tácticos, ejercicios con pelota y movimientos del plantel pensando en el choque ante el Tricolor.

El cuerpo técnico apuesta a dejar atrás rápidamente la eliminación copera y enfocarse de lleno en el torneo de ascenso, donde cada punto empieza a tener peso en la lucha por la clasificación.

Los convocados

La lista de futbolistas citados para el encuentro está integrada por: Sebastián Díaz Robles, Maximiliano Velazco, Facundo Nadalín, Hernán Zuliani, Gonzalo Lucero, Federico Murillo, Manuel Cocco, Julián Marchio, Mauro Osores, Emanuel Aguilera, Leonardo Monje, Nicolás Pelaitay, Sebastián Jaurena, Gabriel Hachen, Ramiro Rumbolo, Guillermo Acosta, Sebastián González, Bruno Juncos, Nicolás Iachetti, Carlo Lattanzio, Nahuel Acosta, Lautaro Agüero, Genaro Rossi y Nazareno Funez.

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