Con plantel definido, San Martín visita a Almagro este domingo

En la previa del compromiso, el club también difundió imágenes del último entrenamiento realizado en un predio de la Asociación del Fútbol Argentino. En el video compartido por las redes oficiales se observaron trabajos tácticos, ejercicios con pelota y movimientos del plantel pensando en el choque ante el Tricolor.

El cuerpo técnico apuesta a dejar atrás rápidamente la eliminación copera y enfocarse de lleno en el torneo de ascenso, donde cada punto empieza a tener peso en la lucha por la clasificación.

Los convocados

La lista de futbolistas citados para el encuentro está integrada por: Sebastián Díaz Robles, Maximiliano Velazco, Facundo Nadalín, Hernán Zuliani, Gonzalo Lucero, Federico Murillo, Manuel Cocco, Julián Marchio, Mauro Osores, Emanuel Aguilera, Leonardo Monje, Nicolás Pelaitay, Sebastián Jaurena, Gabriel Hachen, Ramiro Rumbolo, Guillermo Acosta, Sebastián González, Bruno Juncos, Nicolás Iachetti, Carlo Lattanzio, Nahuel Acosta, Lautaro Agüero, Genaro Rossi y Nazareno Funez.