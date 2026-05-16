Terminó tendido en la calle: circulaba en bici con 2,34 g/l de alcohol en sangre

De acuerdo a testimonios de personas que viajaban en transporte público y observaron la escena, el hombre se desplazaba en bicicleta cuando perdió estabilidad y cayó bruscamente hacia un costado de la calle.

Tras la caída, el hombre quedó inmóvil sobre el sector del cordón cuneta, situación que provocó alarma entre quienes estaban en el lugar. Vecinos y transeúntes se acercaron rápidamente para asistirlo y dieron aviso a emergencias mientras intentaban contenerlo hasta la llegada del personal correspondiente.

Minutos después arribaron efectivos y servicios de asistencia médica para evaluar el estado de salud del ciclista y realizar las primeras atenciones.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el presunto resultado del control de alcoholemia realizado posteriormente. Según las primeras informaciones, el hombre presentaba 2,34 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel extremadamente elevado para circular en la vía pública.

El dato todavía aguarda confirmación oficial, aunque refleja el delicado cuadro en el que se encontraba al momento de manejar la bicicleta. Hasta ahora no trascendió que haya sufrido heridas de gravedad, aunque las autoridades continúan trabajando para establecer con precisión cómo ocurrió el episodio.