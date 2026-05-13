Emilia lucha desde el día en que nació y ahora necesita ayuda: historia que conmueve

“Cuando nació nos enteramos que tenía síndrome de Down y también una cardiopatía congénita con hipertensión pulmonar”, contaron sus padres en el móvil del Noticiero de Canal 8. El embarazo, aseguran, había transcurrido con total normalidad y el diagnóstico llegó de manera inesperada al momento del parto.

Según relataron, Emilia nació con severas complicaciones respiratorias y debió ser asistida inmediatamente. “Salió prácticamente asfixiada, estuvo entubada y desde ahí comenzó todo”, recordó Mariana.

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A los pocos días de vida, la bebé tuvo que atravesar una primera cirugía debido a una perforación intestinal. Fueron jornadas críticas. “Hubo momentos en los que prácticamente no nos daban esperanzas”, confesaron.

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Con el paso de las semanas, Emilia logró estabilizarse lentamente. Luego de permanecer internada en Neonatología, fue trasladada al área de Pediatría, donde actualmente continúa bajo cuidados permanentes.

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En ese proceso también debió ser sometida a una traqueotomía, ya que estuvo mucho tiempo conectada a asistencia respiratoria. “Ella tiene sus momentos. Se enoja por los mocos, llora, pero se porta muy bien con todo lo que le toca vivir”, contó su mamá.

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Ahora el desafío más importante aparece en Buenos Aires.

La pequeña necesita una cirugía cardíaca para cerrar una afección en el corazón que, según explicaron los médicos, no puede ser intervenida en San Juan debido a la complejidad de su cuadro.

Por eso será derivada al Hospital Italiano, donde especialistas evaluarán y realizarán la operación. Mientras esperan la fecha del traslado, la preocupación médica también se mezcla con la incertidumbre económica.

La familia explicó que todavía no sabe exactamente qué cubrirá la obra social y qué gastos deberán afrontar por su cuenta durante la estadía en Capital Federal. “Venimos haciendo muchos gastos con tarjetas de crédito y pagando de a poco. Más que nada pedimos ayuda para viajar y sostenernos allá”, señalaron.

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A pesar del difícil momento, aseguran que comenzaron a recibir muestras de solidaridad de muchos sanjuaninos. En medio de esa realidad también aparece Agustín, el hermano mayor de Emilia, quien sigue esperando poder llevarla a casa.

“Cada vez que llegamos nos pregunta cuándo traemos a su hermanita”, contó Walter.Quienes deseen colaborar con la familia pueden hacerlo a través del alias: banco.buceo.comic.mp, a nombre de Mariana Cindy López.