Cuánto cobra un docente en San Juan y cómo queda frente a Cuyo

La comparación regional muestra una diferencia considerable entre las tres provincias de Cuyo. San Luis registra un salario bruto de $1.118.641, mientras que Mendoza aparece con $909.947.

De esta manera, el haber de referencia de San Juan supera en $226.908 al de San Luis y en $435.602 al de Mendoza.

El dato permite establecer una comparación entre jurisdicciones utilizando un mismo cargo, antigüedad y modalidad de jornada, aunque no representa necesariamente el salario que perciben todos los docentes de cada provincia.

Cómo queda San Juan frente al resto del país

A nivel nacional, San Juan también aparece por encima de los valores registrados en varias de las principales jurisdicciones.

El salario bruto más alto del relevamiento corresponde a Neuquén, con $2.296.123, seguido por Santa Cruz, con $1.818.697, y Tierra del Fuego, con $1.561.921.

También se encuentran por encima de San Juan Córdoba, con $1.447.030, y Santa Fe, con $1.353.706. En tanto, Río Negro registra $1.357.243, mientras que CABA alcanza $1.254.102 y Buenos Aires, $1.125.627.

En el otro extremo del relevamiento aparece Misiones, con un salario bruto de $878.935.

Un dato que permite comparar, pero con una referencia puntual

El informe refleja exclusivamente la situación salarial correspondiente a marzo de 2026 y utiliza como parámetro a un maestro de grado de primaria con 10 años de antigüedad y jornada simple.

Por eso, el dato sirve para comparar los haberes entre provincias bajo una misma referencia, pero no representa el salario de todos los docentes ni contempla las diferencias que pueden existir según cargo, antigüedad, jornada, adicionales u otras condiciones salariales.

Para San Juan, el resultado coloca a la provincia en el primer lugar de Cuyo dentro de ese escenario específico y vuelve a poner el nivel de los salarios docentes en el centro de la comparación entre jurisdicciones.