No obstante, el organismo advirtió que, de acuerdo con los reportes meteorológicos vigentes, se esperan cambios bruscos en las condiciones climáticas a lo largo de toda la jornada. Frente a este escenario, las autoridades viales solicitaron a quienes deban desplazarse por la provincia que circulen con extrema precaución.

Entre las principales recomendaciones preventivas, pidieron respetar estrictamente los límites de velocidad, mantener una adecuada distancia de seguridad y prestar especial atención a las indicaciones del personal vial y de seguridad que se encuentra apostado en los distintos tramos.