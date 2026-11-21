Vialidad Nacional difundió el parte oficial correspondiente a la mañana de este sábado 21 de noviembre de 2026 sobre la transitabilidad de los corredores viales en la provincia. Según detalla el informe, al momento de su emisión todas las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables.
Piden extrema precaución en las rutas de San Juan por cambios climáticos
El reporte oficial emitido en la mañana de este sábado 21 de noviembre confirma que todas las rutas nacionales de la provincia de San Juan se encuentran transitables.