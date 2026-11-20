El dólar blue volvió a subir en San Juan y cerró la semana financiera a $1.695 para la venta y $1.625 para la compra. La cotización avanzó $35 respecto del jueves y acumuló un incremento de $105 durante los últimos cinco días.
San Juan 8 > Información General > dólar blue
El dólar blue subió $35 en un día y quedó cerca de los $1.700 en San Juan
La cotización informal avanzó otros $35 este viernes y terminó a $1.695 para la venta. En apenas cinco jornadas acumuló un incremento de $105, mientras que en la City porteña cerró a $1.665.