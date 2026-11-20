La escalada local se ubicó por encima de los valores registrados en la City porteña, donde el billete informal terminó este viernes a $1.665 para la venta y $1.655 para la compra. Allí, la suba de la jornada fue del 1,50%.

En el mercado oficial, el dólar que vende el Banco Nación también registró un incremento del 0,70%. Cerró a $1.595 para la venta y $1.545 para la compra.