Un paso clave en el Congreso de la Nación allanó el camino para avanzar en la Reforma Electoral de San Juan. Se trata del dictamen que logró el Gobierno Nacional, para tratar la Reforma Electoral, que incluye la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que habilitó el tratamiento del proyecto en el recinto del Senado, el próximo jueves 26 de noviembre.
Avanza el proyecto de Reforma Electoral en San Juan
Tras el dictamen en el Senado para tratar la suspensión de las PASO, en San Juan se aceleran los tiempos para que ingrese el proyecto a Diputados.