Respecto a las características de la normativa que se trataría en la provincia, dijo que se trata de “un sólo candidato a gobernador por sector político, un sólo candidato a intendente, una sola elección y, por supuesto, una elección general. Las internas se deben dirimir en internas partidarias. Cada sector partidario establecerá si son cerradas, solamente para los afiliados, o si son abiertas para afiliados y no afiliados también”.

Por otro lado, marcó la Boleta única Papel, una de sus principales características, que dejaría atrás el Sistema de Participación Democrática (SIPAD), que debutó en las elecciones provinciales del 2023.

Si bien por el momento no hay una fecha establecida de cuándo podría tratarse sobre tablas el proyecto en la provincia, es inminente el ingreso de la propuesta de Reforma Electoral del Ejecutivo a la Cámara de Diputados.