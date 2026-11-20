Los sanjuaninos y las sanjuaninas disfrutaremos juntos de una nueva edición de nuestra festividad por excelencia. La edición 2026 ‘Parque Triásico’ se celebrará desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre en tres espacios en simultáneo: Estadio San Juan del Bicentenario, Velódromo Vicente Alejo Chancay y estacionamiento sur para la Feria con stands, escenarios y espacios gastronómicos.

Deporte

Los atractivos a ofrecer fueron pensados para todos los integrantes de la familia. El objetivo es acercar los sanjuaninos a las disciplinas deportivas en comunidad. Las federaciones y asociaciones tendrán su espacio para enseñar sus deportes y brindar información para los interesados en sumarse a cualquier club.

Además, habrá juegos recreativos e interactivos para disfrute de todos, principalmente de niños y adolescentes. Y la presentación de los programas sociales impulsados por Deporte para que más sanjuaninos puedan sumarse (Activate, Construyendo Valores, Deporte Adaptado, Adulto Mayor, entre otros).

Judo

Torneo Nacional Clausura – San Juan 2026

1.500 judocas de todo el país están en la provincia desde este jueves 19 y permanecerán hasta el domingo 22 para participar de la última gran competencia del calendario argentino. La sede será el estadio Aldo Cantoni, con entrada libre y gratuita a todo público.

Roller Freestyle

En el marco de Fiesta Nacional del Sol 2026, en el Skatepark anexo al Velódromo se disputará una competencia nacional de roller estilo libre. Contará con la organización de Federación Patinaje Artístico y Afines de San Juan, y apoyo del Gobierno. El cronograma de actividades es el siguiente: viernes 20, las prácticas oficiales a las 20; el sábado 21, competencia de bowl a las 20; y el domingo 22, competencia de Street a las 20. Categorías participantes: Junior femenino hasta 16 años, y Senior de ambas ramas.

Marareciclón 2.0

La Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de Deporte llevará adelante la Marareciclón 2.0 2026 este viernes 20 en El Pinar, Rivadavia. La actividad destinada a escuelas e instituciones de departamentos alejados será de 8 a 13 horas. Más información en el siguiente enlace.

Ciclismo

Libres y Máster: la fecha del calendario rutero 2026/2027 se disputará este sábado 21 en el Autódromo El Zonda, Rivadavia. La concentración a partir de las 14:30 y las respectivas largadas desde las 15.

Infanto – Juvenil: la última fecha del Campeonato Nacional 2026 se disputará este domingo 22 en Circuito El Pinar de Rivadavia, San Juan. Participarán cerca de 200 ciclistas, entre ellos niños y adolescentes, provenientes de distintas provincias. Más información en el siguiente enlace.

Federación Ciclista Sanjuanina: la segunda fecha del campeonato sanjuanino de ruta 2026/2027 se disputará el lunes 23 en el Autódromo El Zonda, Rivadavia. La concentración será a las 15, y la largada a partir de las 16. Participarán ciclistas de categorías Junior, Sub 23 y Elite.