Andrés Calamaro volvió a encontrarse con el público sanjuanino y convirtió el escenario del Velódromo Vicente Chancay en una celebración de clásicos del rock argentino. Durante una hora, entre canciones coreadas de principio a fin, recuerdos futboleros y algunas escenas inesperadas, el músico fue uno de los protagonistas de la segunda noche de espectáculos de la Fiesta Nacional del Sol 2026.
El Salmón hizo cantar a San Juan y cerró una hora de rock en la FNS
Andrés Calamaro se presentó en la segunda noche de la FNS con un repertorio de clásicos, imágenes de Maradona y guiños a la provincia. El público acompañó cada canción durante una hora de recital.