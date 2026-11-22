El vínculo con la provincia también tuvo su espacio. “Es una alegría volver a San Juan, la tercera vez que vengo en época moderna”, dijo Calamaro, antes de destacar al público local y describirlo como “amoroso”.

Más adelante, lanzó una mención que mezcló historia, cultura y fútbol: “Están Buenaventura Luna, Domingo Faustino Sarmiento y Claudio Chiqui Tapia, a quien le mandamos un fuerte beso”. La referencia provocó comentarios entre los presentes y sumó otro momento particular al recital.

Pero una de las imágenes más llamativas llegó cuando apareció con una capa de torero. Con ese elemento sobre el escenario, Calamaro le imprimió un gesto teatral a la presentación y sumó una escena distinta dentro de una noche marcada por el rock y los clásicos.

Durante la hora de show, el músico alternó canciones, momentos de complicidad con el público y referencias que encontraron eco entre los sanjuaninos. Al llegar el final, pidió disculpas por tener que dejar el escenario y se despidió después de una presentación que tuvo al público como parte central.

La cobertura completa de la Fiesta Nacional del Sol se puede seguir a través de la programación de Canal 8.