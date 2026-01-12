Con gran convocatoria inició "Verano Tech" para aprender y divertirse

En la apertura del programa el secretario de Ciencia, tecnología e Innovación, Germán Von Euw expresó: “Iniciamos el programa Verano Tech 2026, este programa que tiene como objetivo proveer un entorno de aprendizaje en habilidades tecnológicas para chicos y adolescentes de la provincia de San Juan. Tiene la novedad de este año que lo vamos a extender a departamentos del interior de la provincia de San Juan a través de un convenio y los esfuerzos de un trabajo colaborativo con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Minería”.

Agrego además que “lo vamos a desarrollar también estos cursos de robótica con una novedad que es una escuela de inventores donde los chicos tienen que desarrollar una propuesta creativa en base a una problemática del departamento, en los departamentos de Jáchal, Iglesia, Ullum, Calingasta y Sarmiento”.

En el caso del departamento Capital y alrededores, se amplió la capacidad del CECI por el interés de parte de todos los chicos de San Juan, más de 500 tomaran parte en este tipo de cursos.

Participaron del lanzamiento de Verano Tech el secretario de Agricultura, ganadería y Agroindustria; Miguel Moreno, el director de Economía del Conocimiento; Andrés Menegazo, el director de Transferencia e innovación; Carlos Gallardo, el director de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, Federico Ramos y el director de Educación Técnica del ministerio de Educación; Rodolfo Navas.