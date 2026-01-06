Colonias de verano: más de 25 mil participantes para esta edición

En ese marco, se desarrollarán actividades vinculadas al uso de la tecnología, el reciclado y la creatividad, con la construcción de objetos que funcionarán con energías alternativas, los cuales luego serán expuestos. También se realizarán juegos y dinámicas educativas relacionadas con este eje.

El programa está a cargo de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, que viene trabajando desde hace meses en la planificación. En noviembre pasado se concretaron las capacitaciones de más de 2.000 coordinadores, profesores y monitores, entre ellos 30 personas con discapacidad, duplicando así el cupo laboral en relación al año 2025.

Además, se firmó un convenio con los municipios, que serán los responsables de realizar las inscripciones, asignar los predios habilitados, sugerir el personal y, en muchos casos, organizar las movilidades para trasladar a los asistentes desde distintos puntos de cada departamento.

Las Colonias de Verano promueven la igualdad de oportunidades y garantizan no solo un espacio de recreación, sino también la continuidad del aporte nutricional diario, con desayuno y almuerzo, fomentando hábitos saludables.

En el marco del trabajo interministerial, el Ministerio de Salud participará con acciones de promoción de la salud, que incluirán atención odontológica, vacunatorio solar y talleres de RCP. También habrá actividades con bomberos y canes, talleres sobre sismos y emergencias, e intervenciones de artistas itinerantes, entre otras propuestas.