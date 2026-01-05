En el marco de su agenda de actividades de verano, el Centro de Formación Ambiental Anchipurac llevará adelante el evento Nochecitas en el Anchi: “Descubriendo el gigante de los cielos de verano”, una experiencia nocturna pensada para disfrutar, aprender y conectarse con el universo.
Anchipurac en verano: cómo visitar la observación astronómica guiada
El Centro de Formación Ambiental Anchipurac realizará una propuesta nocturna especial con recorrido inmersivo, observación del cielo de verano y actividades para todo público.