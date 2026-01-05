Anchipurac en verano: cómo visitar la observación astronómica guiada

La actividad se realizará el sábado 10 de enero, en horario especial de verano, de 21 a 23:30, en las instalaciones de Anchipurac, ubicadas sobre Calle 5 y Pelegrini al pie del cerro Parkison, en Rivadavia.

La propuesta incluye una bienvenida y recorrido guiado por cinco estaciones inmersivas del Centro de Formación Ambiental. Luego, se desarrollará una charla introductoria sobre el cielo de verano, seguida de una observación astronómica guiada con telescopio, con explicaciones accesibles para todo público. La experiencia se completa con degustación regional y un cierre con astrofotografía.