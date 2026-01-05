"
verano

Anchipurac en verano: cómo visitar la observación astronómica guiada

El Centro de Formación Ambiental Anchipurac realizará una propuesta nocturna especial con recorrido inmersivo, observación del cielo de verano y actividades para todo público.

En el marco de su agenda de actividades de verano, el Centro de Formación Ambiental Anchipurac llevará adelante el evento Nochecitas en el Anchi: “Descubriendo el gigante de los cielos de verano”, una experiencia nocturna pensada para disfrutar, aprender y conectarse con el universo.

La actividad se realizará el sábado 10 de enero, en horario especial de verano, de 21 a 23:30, en las instalaciones de Anchipurac, ubicadas sobre Calle 5 y Pelegrini al pie del cerro Parkison, en Rivadavia.

La propuesta incluye una bienvenida y recorrido guiado por cinco estaciones inmersivas del Centro de Formación Ambiental. Luego, se desarrollará una charla introductoria sobre el cielo de verano, seguida de una observación astronómica guiada con telescopio, con explicaciones accesibles para todo público. La experiencia se completa con degustación regional y un cierre con astrofotografía.

La observación se llevará a cabo durante el horario de mejor visibilidad nocturna, priorizando los objetos celestes que presenten condiciones favorables según el estado real del cielo. Se prevé la observación de Saturno, Júpiter y la Nebulosa de Orión, acompañada por un equipo profesional que respetará los tiempos naturales de cada objeto y la dinámica propia del cielo nocturno.

La actividad cuenta con cupos limitados, tiene entrada con costo y requiere inscripción previa, que puede realizarse al teléfono 264 542 9117.

Esta propuesta se suma a la programación de verano de Anchipurac, ofreciendo a sanjuaninos y turistas una alternativa diferente para disfrutar de las noches estivales, combinando ciencia, ambiente y experiencia sensorial.

