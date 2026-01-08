Suspendieron las colonias de verano en algunos departamentos por el mal tiempo

Según el comunicado oficial, las actividades quedan suspendidas en los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Angaco, Sarmiento, Valle Fértil, Chimbas, Zonda, Caucete, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía y San Martín.

En el caso de Pocito, se informó que solo se suspende la colonia que funciona en el camping El Paraíso, mientras que en el departamento 25 de Mayo únicamente se llevará a cabo la colonia en Tupelí, quedando suspendidas las demás sedes.