Debido a las inclemencias climáticas y tras un relevamiento de las condiciones de los distintos predios, la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias, en conjunto con los municipios, informó la suspensión de las colonias de verano en varios departamentos de la provincia durante la jornada de hoy.
Suspendieron las colonias de verano en algunos departamentos por el mal tiempo
