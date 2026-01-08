"
Suspendieron las colonias de verano en algunos departamentos por el mal tiempo

La Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias, en conjunto con los municipios, definió la suspensión de las colonias de verano en varios departamentos de la provincia durante la jornada de hoy.

Debido a las inclemencias climáticas y tras un relevamiento de las condiciones de los distintos predios, la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias, en conjunto con los municipios, informó la suspensión de las colonias de verano en varios departamentos de la provincia durante la jornada de hoy.

Según el comunicado oficial, las actividades quedan suspendidas en los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Angaco, Sarmiento, Valle Fértil, Chimbas, Zonda, Caucete, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía y San Martín.

En el caso de Pocito, se informó que solo se suspende la colonia que funciona en el camping El Paraíso, mientras que en el departamento 25 de Mayo únicamente se llevará a cabo la colonia en Tupelí, quedando suspendidas las demás sedes.

Desde el organismo aclararon que, por el momento, el resto de los departamentos continúa con las actividades programadas, aunque se mantiene un monitoreo permanente de la situación ante posibles cambios según la evolución del clima.

