Operativo en Jáchal por un perro en un cerro: no lo hallaron y hay alivio

Bomberos, rescatistas y un especialista en escalada subieron al cerro de Agua Negra, en Jáchal, para rescatar a un perro. No hallaron rastros y creen que bajó solo.

a preocupación por un perro que habría quedado atrapado en un cerro de Jáchal movilizó durante varios días a vecinos, proteccionistas y equipos de emergencia. Finalmente, tras un operativo de rastrillaje en altura, los rescatistas no encontraron rastros del animal y presumen que logró descender por sus propios medios.

El despliegue se realizó durante la mañana de este lunes en el cerro del Agua Negra, donde desde temprano comenzaron a ascender Bomberos Voluntarios de Jáchal junto a rescatistas, integrantes del Club Andino Jáchal y un especialista local en escalada. La intervención se organizó luego de reiteradas denuncias que alertaban sobre la presencia de un perro en una zona de riesgo, a gran altura y con acceso complejo.

image

Durante varias horas, los equipos recorrieron el sector señalado, realizaron llamados, llevaron alimento e inspeccionaron distintos puntos del cerro. Sin embargo, no se logró avistar al animal ni detectar huellas, sonidos o señales de que permaneciera en el lugar.

Ante ese panorama, los rescatistas descartaron que el perro haya muerto en la zona y consideran que habría encontrado una traza o camino natural para bajar, algo posible en terrenos que los animales suelen transitar con mayor facilidad que las personas.

image

Si bien el resultado del operativo fue negativo en cuanto al hallazgo, la noticia trajo alivio, ya que todo indica que el perro no estaría atrapado ni en peligro inmediato. Desde organizaciones proteccionistas señalaron además que una vecina del sector de San Roque, cercano al cerro, se mantendrá atenta para dar aviso ante cualquier novedad.

El operativo había sido planificado como una intervención de alto riesgo debido a la pendiente pronunciada y la dificultad del terreno. Incluso se evaluó el uso de un dron para ampliar la búsqueda aérea, aunque finalmente no fue necesario continuar con esa instancia.

Desde las entidades participantes destacaron el compromiso y la solidaridad de quienes se sumaron al rastrillaje, y aseguraron que seguirán en alerta ante cualquier nuevo reporte que indique que el animal necesita asistencia.

