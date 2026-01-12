Operativo en Jáchal por un perro en un cerro: no lo hallaron y hay alivio

Ante ese panorama, los rescatistas descartaron que el perro haya muerto en la zona y consideran que habría encontrado una traza o camino natural para bajar, algo posible en terrenos que los animales suelen transitar con mayor facilidad que las personas.

image

Si bien el resultado del operativo fue negativo en cuanto al hallazgo, la noticia trajo alivio, ya que todo indica que el perro no estaría atrapado ni en peligro inmediato. Desde organizaciones proteccionistas señalaron además que una vecina del sector de San Roque, cercano al cerro, se mantendrá atenta para dar aviso ante cualquier novedad.

El operativo había sido planificado como una intervención de alto riesgo debido a la pendiente pronunciada y la dificultad del terreno. Incluso se evaluó el uso de un dron para ampliar la búsqueda aérea, aunque finalmente no fue necesario continuar con esa instancia.

Desde las entidades participantes destacaron el compromiso y la solidaridad de quienes se sumaron al rastrillaje, y aseguraron que seguirán en alerta ante cualquier nuevo reporte que indique que el animal necesita asistencia.