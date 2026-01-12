a preocupación por un perro que habría quedado atrapado en un cerro de Jáchal movilizó durante varios días a vecinos, proteccionistas y equipos de emergencia. Finalmente, tras un operativo de rastrillaje en altura, los rescatistas no encontraron rastros del animal y presumen que logró descender por sus propios medios.
Operativo en Jáchal por un perro en un cerro: no lo hallaron y hay alivio
Bomberos, rescatistas y un especialista en escalada subieron al cerro de Agua Negra, en Jáchal, para rescatar a un perro. No hallaron rastros y creen que bajó solo.